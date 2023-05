Reißt es Recker wieder raus?

Von: Torsten Kohlhaase

Mit Zug zum Tor: Der Baunataler Leon Recker erinnert sich noch gut an das Hinspiel in Erlensee. Dort gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. © dieter schachtschneider

Eigentlich wäre die Saison in der Fußball-Hessenliga schon Geschichte. Eigentlich. Aber statt der gängigen Anzahl von 18 Teams sind in diesem Jahr 20 am Start.

Heißt: Vier Partien müssen noch absolviert werden. Heißt auch: Für den KSV Baunatal geht es weiter um Platz fünf. Mit Stadtallendorf, Walldorf und Hanau werden die VW-Städter also um diesen Rang kämpfen, am morgigen Samstag ist erstmal der 1. FC Erlensee zu Gast im Parkstadion (14.30 Uhr).

Die aktuelle Form

Schenkt man der Statistik Glauben, dann geht das Spiel der Baunataler gegen Erlensee verloren. Warum? Weil die letzten sechs Spiele eine klare Tendenz zeigen. Nach zwei Siegen gegen Dietkirchen und Alzenau folgten zwei Niederlagen gegen Steinbach II und Walldorf. Zuletzt gab es dann wieder zwei Erfolge gegen Unter-Flockenbach und Stadtallendorf. Gibt es nun also wieder zwei Pleiten? Dagegen spricht, dass es eben nur eine Statistik ist. Und die hat nicht immer Recht.

Der Gegner

Mit zwei Siegen in Weidenhausen und gegen Alzenau machte der an der Autobahn 66 beheimatete 1. FC Erlensee zwei große Schritte in Richtung Klassenerhalt. Nach einer Niederlage gegen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gab es am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Angstgegner Eddersheim. Zuletzt zog das Team aus dem Main-Kinzig-Kreis mit einem 3:1 gegen den SC Hanau ins Finale des Kreispokals ein.

Das Hinspiel

Einer erinnert sich daran ganz besonders gut: Leon Recker. Nach gut einer halben Stunde war die Partie in Erlensee nämlich so gut wie entschieden. Recker traf mit einem lupenreinen Hattrick in der 5., 21. und 31. Minute zum 3:0-Zwischenstand, am Ende siegten die Baunataler mit 3:1. „Die Vorzeichen standen gar nicht so gut, weil ich mit einer leichten Fußverletzung ins Spiel gegangen bin. Die Tore fielen dann aber fast wie von selbst. Oder sagen wir es so: Ich war der Glückspilz, der die Dinger bestens aufgelegt bekam und dann verwandeln durfte“, sagt Recker. Bei sieben Saisontreffern steht er bereits, ein Hattrick gelang ihm zuvor nur einmal im Kreispokal. Erlensee ist nun eine Mannschaft die sehr robust sei, die es nicht zu unterschätzen gelte. „Aber wir haben uns nach der Negativserie wieder gut gefangen, sodass die Chancen auf Platz fünf sicher nicht schlecht stehen. Jeder weiß, um was es geht, jeder wird am Samstag den Kampf annehmen“, so Recker.

Das Restprogramm

Mit Neuhof und Waldgirmes hat der KSV Baunatal noch zwei Teams aus der Abstiegsregion zu Gast, das Saison-Finale findet dann gegen den Tabellendritten aus Fernwald statt. Die Kontrahenten um Platz fünf haben noch folgende letzte Gegner: Stadtallendorf: Hanau (A), Hadamar (H), Steinbach (H), Gießen (A); Walldorf: Gießen (A), Steinbach II (H), Hadamar (H), Friedberg (A); Hanau: Stadtallendorf (H), Fernwald (A), Erlensee (A), Waldgirmes (H).

Das Personal

Beim 2:1-Erfolg in Stadtallendorf musste Baunatals Trainer Tobias Nebe auf Leon Lindenthal berufsbedingt verzichten. Er ist nun wieder an Bord, auch Erik Hindemith konnte ins Training einsteigen. „Ein Einsatz kommt für ihn aber wohl noch zu früh“, sagt der Coach. Fraglich ist das Mitwirken von Niklas Künzel, der krank war, außerdem hat Jonas Springer Probleme mit dem Sprunggelenk.