Wie im Rausch: KSV Baunatal schlägt SV Unter-Flockenbach 6:1

Von: Pascal Spindler

Auf dem Weg zum 1:0: Baunatals Leon Lindenthal (links) umkurvt Unter-Flockenbachs Torhüter Nicolas Schütz und trifft nach fünf Minuten zur frühen Führung seiner Mannschaft. © Dieter Schachtschneider

Ganz starker Auftritt vom KSV Baunatal: Gegen den SV Unter-Flockenbach gewinnt der Hessenligist 6:1, feiert den höchsten Saisonsieg.

Baunatal – Da hat’s das eine oder andere Mal im gegnerischen Gehäuse geklingelt. Fußball-Hessenligist KSV Baunatal schießt sechs Tore gegen den SV Unter-Flockenbach, feiert am vergangenen Samstag mit einem 6:1-Erfolg den höchsten Saisonsieg. Besonders in der zweiten Hälfte drehen die Baunataler auf.

„Wir wollten nach unserer 1:2-Heimniederlage gegen Steinbach Wiedergutmachung betreiben. Das ist uns gelungen“, erklärt KSV-Trainer Tobias Nebe nach der Partie gegen den Abstiegskandidaten. Was ihn besonders freut: „Wir haben nach der Führung mal weitergemacht, weiter nach vorne gespielt und Tore geschossen.“

Leon Lindenthal profitiert nach fünf Minuten von einem individuellen Fehler in der Gäste-Defensive, geht schließlich an Unter-Flockenbach-Schlussmann Nicolas Schütz vorbei und trifft zum 1:0. Die frühe Führung für die Baunataler, die allerdings prompt gekontert wird: Lotfi Graidia kann in den Strafraum flanken, in der Mitte ist Julian Marquardt vor den KSV-Innenverteidigern am Ball und haut diesen aus kurzer Distanz zum 1:1 ins Tor (9.).

KSV Baunatal dreht in der zweiten Halbzeit auf

Nebe: „Wir haben uns in der ersten Halbzeit auf eine sehr hektische Spielweise eingelassen. Ich hätte mir da mehr Kontrolle, mehr Geduld und ein besseres Positionsspiel gewünscht.“ Was noch auffällt: Die Baunataler starten in dieser Phase unzählige Läufe in die Tiefe. Mal kommt der lange Ball aus der Verteidigung, mal der Chipball aus dem Mittelfeld. Die KSV-Angreifer lauern, erarbeiten sich so ihre Chancen, stehen aber auch häufig im Abseits. Der KSV ist besser, Unter-Flockenbach kommt nur vereinzelt zu Möglichkeiten. Patrick Krengel ist es dann, der durch einen sehenswerten Freistoß zum 2:1 trifft (35.). „Ich habe mich gut gefühlt und es direkt probiert. Der Treffer war wichtig“, sagt der Außenverteidiger, der auch in der kommenden Saison in Baunatal spielen wird.

Im zweiten Durchgang präsentiert sich der KSV wie im Rausch, ist besonders nach Eckbällen stark: Daniel Borgardt trifft nach der Standardsituation per Volley zum 3:1 (5:1), Julian Berninger-Bosshammer nickt kurz darauf am kurzen Pfosten zum 4:1 ein (52.). Auf der Gegenseite pariert Yannick Wilke stark gegen Linus Hebling (58.), doch eigentlich spielt nur der KSV. Hüseyin Cakmak grätscht den Ball zum 5:1 über die Linie (64.), Borgardt trifft kurz vor Schluss – wieder nach einer Ecke – zum 6:1-Endstand (81.). Der KSV-Kapitän: „Es ist selten, dass ich doppelt treffe. Wir hatten Chancen für noch mehr Tore, aber die Reaktion war wichtig. So kann’s weitergehen.“

