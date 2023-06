Karrieresprung von Sand auf Rasen bei Hertha kaum möglich

Beachsoccer-Bundesliga erneut in Korbach Das erste Remis bleibt für die Goalers unbelohnt

Goalgetter: Daniel Standke sucht den Abschluss gegen zwei Hertha-Spieler. Er erzielte das 1:1 gegen Leipzig, das dem Korbacher Goalers das erste Unentschieden in der Bundesliga brachte, das aber durch Neunmeterschießen verloren ging. © Artur Schöneburg

Das erste Unentschieden ist geschafft, der erste Punkt hingegen nicht. Die Beachsoccer-Spieler der Golden Goalers Korbach standen bei ihrem Heimspiel auf der Bolzcourt-Anlage gegen Sandball Leipzig nah am ersten Bundesligasieg, um dann doch noch als Verlierer vom Platz zu gehen.

Korbach – Daniel Standke hatte gegen die Sachsen im zweiten Drittel den 1:1-Ausgleich geschossen. Der Schlussdurchgang war sehr spannend. Die Goalers drehten die Leipziger Führung durch die Tore von Leif Schinkmann (Neunmeter) und Norman Kaiser, hielten ihren Kasten dann aber in den Schlussminuten nicht sauber und kassierten noch den Ausgleich.

Da die dreiminütige Verlängerung torlos blieb, musste das Neunmeterschießen mit fünf Schützen über den Sieg entscheiden. Der ging dann an die Mannschaft aus Sachsen, die dafür diesen einen Punkt bekamen auf den die Korbacher schon so lange warten. Sie bleiben in der Tabelle nach dem zweiten Spieltag mit null Punkten das Schlusslicht der Liga.

Trotte und seine Teamkollegen wussten am Ende nicht, ob sie sich über dieses Spiel freuen sollten oder nicht. „Klar, waren wir nach dem Spiel enttäuscht, aber wir haben gezeigt, dass wir das ein oder andere Team durchaus an den Rand einer Niederlage bringen können“, sagte der Coach. Außerdem werde ihm und seinem Team immer wieder von den anderen Mannschaften bestätigt, dass das Spiel der Goalers in diesem Jahr viel mehr nach Beachsoccer aussehe als noch im vergangenen Jahr.

Hertha BSC nimmt den Goalers die Euphorie

Ein Lob, das die Mannschaft im zweiten Spiel nicht so gut auf den Sand brachte. Gegen die Hertha aus Berlin wurde es für die Goalers sogar zweistellig: 1:11 hieß es am Ende. „Die Hertha war richtig gut, mit einem überragenden Keeper“, lobte Trotte den Gegner. Durch das gute Torwartspiel hatte Hertha immer einen Mann mehr auf dem Platz, was wir irgendwann nicht mehr zulaufen konnten.“

Gutes Torwartspiel heißt im Beachsoccer nicht, dass ein Keeper eine starke Parade nach der anderen zeigt, sondern der Torwart ist auch Spielmacher, Taktgeber und der Passspieler in die Spitze. Und Liebhaber des technischen Fußballs schauen diesem Hertha- und Nationalkeeper Sascha Penke genüsslich bei der Torwartarbeit im Sand zu.

Bei jedem hohen Zuspiel klebt ihm der Ball sofort am Fuß, er lupft die Kugel punktgenau zu den Mitspielern, versorgt diese in der Spitze mit klugen Pässen und zeigt so nebenbei auch noch gute Reaktionen in der Defensive. Ein guter Torwart ist beim Beachsoccer schon die halbe Miete. Die Korbacher Goalers gingen mit großen Erwartungen in den zweiten Tag. Hier trafen sie zunächst auf den 1. FC Versandkostenfrei, eine Formation aus Rostock. Das deutliche 1:8 spiegele nicht den Spielverlauf wider, sagt Trotte. „Wir waren richtig gut unterwegs, aber individuelle Fehler haben dann zu dieser hohen Niederlage geführt“, sagt Trotte. 0:2 stand es bis zur 22. Minute, statt des möglichen Anschlusstreffers, gibt es einen Neunmeter auf der anderen Seite. Zwei Pfosten- und ein Lattenschuss verhindern Korbacher Treffer, die im Schlussdrittel zur Offensive bliesen und sich dabei aber nur Gegentreffer einhandelten.

Rostocker Robben II nutzen Eckball-Schwäche

Auch die letzte Partie ging für die Korbacher bei ihrem Heimauftritt verloren. Sie erzielten gegen die Rostocker Robben II sogar vier Tore, aber das reichte auch nicht für einen Punkt, weil der Gegner neunmal traf. Die Korbacher konnten ihre breite Bank nicht für sich nutzen, obwohl die Robben nur mit fünf Spielern antraten,

„Die haben uns so viel Erfahrung voraus“, sagt Trotte. Das zeigten die Rostocker vor allem bei Standards, denn sie erzielten vier Tore nach einer Ecke. „Da sind wir einfach noch zu grün, das ist gut einstudiert, die blocken einen Spieler frei und der bekommt auch punktgenau den Ball.“

Damit blieb den Goalers auch bei ihrem Heimauftritt nur die Erkenntnis, vier Spiele verloren, das erste Unentschieden in der Liga erreicht und wieder viel an Erfahrung gewonnen. Der dritte Spieltag findet am 15./16. Juli statt.

Weit und breit kein Beachsoccer-Platz in Berlin

Sie tragen einen großen Namen, sind aber selbst recht klein: die Beach-soccer-Kicker von Hertha BSC Berlin sind Amateure, die ihren Sport teilweise noch aus der eigenen Tasche zahlen müssen.

Obwohl sie mit den jüngst in Liga zwei abgestiegenen Hertha-Profikickern so gut wie keine Berührungspunkte haben, müssen die Teamkollegen um Kapitän Tim Engelhardt bei ihren Auftritten bisweilen auch Häme ertragen, die eigentlich falsch adressiert ist.



„Mit diesem Wappen auf der Brust bekommen wir in ganz Deutschland komische Sprüche zu hören, aber das halten wir aus“, sagt Engelhardt, denn die Sandfußballer sind gern im Club „der alten Dame“. „Wir fühlen uns dort gut aufgehoben und alles ist sehr familiär.“



Karrieresprung von Sand auf Rasen bei Hertha kaum möglich

Wer allerdings meint, dass er Beachsoccer als Sprungbrett nutzen kann, um bei der Hertha eine Rasen-Karriere zu starten, der liegt falsch. „Von Sand auf Rasen hat es bisher noch keiner geschafft, aber vom Rasen auf Sand kommt schon der ein oder andere“, erzählt Engelhard, der als Lehrer arbeitet.

Die Hauptstadt Berlin ist groß, aber nicht groß genug, damit man dort ein Spielfeld für Beachsoccer errichten kann. Die Mannschaft spielt in Brandenburg und die Spieler müssen zum Training mindestens ein Stunde Anfahrt in Kauf nehmen. „Der Grund und Boden in Berlin ist so teuer geworden, da wäre ein Spielfeld sehr teuer“, erzählt der Kapitän, der schon ein wenig neidisch auf die Bolzcourt-Anlage in Korbach schaut.

Noch kurz ein Wort zu Union, das Hertha in Berlin im Profifußball den Rang abläuft. Planen die Unioner auch ein Beachsoccer-Team? „Das weiß ich nicht, mit dem Teil der Stadt haben wir nichts zu tun“, sagt Engelhardt mit einem ironischen Lächeln. (rsm)