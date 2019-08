Bebra und Hönebach nach Spielpause zurück im Einsatz

Nach dem ersten Spieltag war erstmal Pause – dafür müssen die FSG Bebra und der ESV Hönebach an diesem Wochenende gleich doppelt ran.

Bebra/Hönebach – Für die FSG stehen zwei Auswärtsaufgaben an – am Freitag ab 19 Uhr bei Steinbachs Zweiter, am Sonntag ab 15 Uhr im Derby bei der SG Wildeck. Die Hönebacher beginnen ihren Doppelspieltag am Freitag ab 19 Uhr in Wehrda bei der SG Haunetal, am Sonntag ab 15 Uhr geht’s weiter in Bad Hersfeld auf der Hohen Luft.

Mit dem dortigen FSV hatten es die Bebraner zum Saisonauftakt zu tun – und das hatte sich Trainer Andelko Urosevic ganz anders vorgestellt. „Wir geben durch eigenes Verschulden eine 2:0-Führung aus der Hand – statt das dritte Tor zu machen, verlieren wir das Spiel noch“, ärgert sich der Coach, der neben individuellen Fehlern vor allem mangelhaftes Umschaltspiel für die Niederlage verantwortlich macht. Genau daran habe seine Mannschaft seitdem im Training vornehmlich gearbeitet.

Vor den jetzigen Gegnern hat Urosevic Respekt. Gegen Steinbach II habe seine Mannschaft in der Vorsaison beide Spiele verloren – „Steinbach liegt uns eigentlich nicht“, glaubt der Trainer. „Aber jetzt sind wir wohl etwas besser besetzt.“ Und Aufsteiger Wildeck habe eine junge, bewegliche Mannschaft – mit Routinier Christian Winter als Torjäger. „Die haben Selbstvertrauen nach zwei Auftaktsiegen“, glaubt Urosevic.

Verzichten muss er auf Neuzugang Josko Sut, der noch im Urlaub ist, und Niklas Holzhauer (Kreuzbandriss). Angeschlagen sind Kapitän Benedikt Jaschinski, Benjamin Iran und Routinier Martin Silbermann, der sich durchs Auftaktspiel biss. Gut in die Mannschaft eingefunden habe sich der Ex-Neuhofer Tomislav Labudovic, der kurz vor dem Start zum Kader stieß.

Gar nicht begeistert von der Pause, die seine Mannschaft in der Woche der Hönebacher Kirmes einlegen musste, ist Tino Jäger, Trainer des ESV. „Wenn du sechs Wochen Vorbereitung hast, dann einmal spielst, und dann sofort wieder Pause hast – das ist nicht ideal“, sagt er. Umso wichtiger sei der Auftaktsieg gewesen.

Vor den Gegnern hat Jäger Respekt. „Bei Haunetal muss man sich nur das Jahr 2019 anschauen. Sie waren eine der besten Rückrundenmannschaften. Denis Masic hat die Mannschaft richtig gut hinbekommen.“ Und bei Aufsteiger Hohe Luft sei noch viel Euphorie im Spiel.

„Am Anfang ist es immer unangenehm, einen Aufsteiger zu spielen“, glaubt Jäger. Personelle Probleme hat er keine: Der volle Kader steht zur Verfügung.