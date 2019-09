Bebras B-Junioren schließen zur Konkurrenz auf

Mit einem 4:1-Erfolg gegen die JSG Heenes/Kalkobes schlossen Bebras B-Junioren-Fußballer zu den führenden Teams der Liga auf.

Rotenburg – Wildeck war gleich zweimal im Einsatz, wobei unterm Strich nur ein mageres Pünktchen blieb.

Die C-Jugendlichen des JFV Ulfetal behielten auch im vierten Spiel ihre weiße Weste, während sich Nachbar JSG Bebra beim 10:1 gegen die JSG Solztal/Unterhaun für das heutige Pokalhalbfinale gegen den Gruppenligisten JSG Ahlheim schon einmal warmgeschossen hat. Anpfiff ist um 19 Uhr in Breitenbach. Eine halbe Stunde früher stehen sich im zweiten Halbfinale in Weiterode der JFV Ulfetal und die JSG Werratal-Heringen gegenüber.

B-Junioren-Kreisliga

JSG Bebra - JSG Heenes/Kalkobes 4:1 (1:1).Die Gastgeber setzten den Gast von Beginn an unter Druck. Ben Arendt traf nach einigen Fehlversuchen zum 1:0 (9.). Fast aus dem Nichts fiel der Ausgleich (27.). Nach einigen Umstellungen lief es dann besser für die JSG: Lukas Tampe köpfte nach einer Ecke von Merlin Rettig zum 2:1 ein. Arendt, der nach Ole Kellners Freistoßknaller an den Pfosten abstaubte, und Francesco Veselcic per Strafstoß nach Foul an Rettig bauten den Vorsprung auf 4:1 aus.

Tore: 1:0 Ben Arendt (9.), 1:1 (27.), 2:1 Lukas Tampe (58.), 3:1 B. Arendt (72.), 4:1 Francesco Veselcic (80., FE).

SG Wildeck - JSG Solztal/Unterhaun 1:1 (0:0). Wildecks Trainer André Krämer sprach von einer niveauarmen Partie. Sie war zerfahren, geprägt von vielen Fehlpässen und wenigen Torszenen.

Nach der Pause kam die SGW etwas besser ins Spiel. Cedric Schneiders Führungstreffer nach feiner Vorarbeit von Finn Rott hatte nur eine Minute Bestand.

Tore: 1:0 Cedric Schneider (72.), 1:1 (73.).

JFV Burghaun/Haunetal - SG Wildeck 5:1 (1:0). Die durch Ausfälle geplagten Gäste begannen defensiv und hielten die Null bis zur 30. Minute. Umstellungen nach der Pause brachten durch eine starke Einzelleistung von Luca Giesen den gewünschten Erfolg. Doch dann ging es bergab. „Die Hintermannschaft glich zwischen der 56. und 72. Minute einem Hühnerhaufen“, monierte André Krämer.

Tore: 1:0 (30.), 1:1 Luca Giesen (55.), 2:1, 3:1 (56., 56.), 4:1 (70.), 5:1 (72.).

C-Junioren-Kreisliga

JFV Ulfetal - JSG Solztal/Unterhaun 4:0 (2:0). In der einseitigen Partie fehlte dem JFV zunächst die Präzision. Louis Schade, zuvor an der Latte gescheitert, brach nach Lennox Wagners Vorlage den Bann. Sinan Erkan stellte nach tollen Solo mit dem 2:0 die Weichen. Tore: 1:0 Louis Schade (18.), 2:0 Sinan Erkan (34.), 3:0, 4:0 Fabian Weishaar (52., 59.).

JSG Bebra - JSG Solztal/Unterhaun 10:1 (4:1). Die Gastgeber dominierten durchweg und glänzten mit guten Kombinationen. Die torhungigen Kilian Stöcker und Luca Maxa ragten heraus. Tore: 1:0, 2:0 Kilian Stöcker (2., 5.), 3:0 Luis Kallee (9.), 4:0 Ahmad Rawas (30.), 4:1 Reiley Ullrich (31.), 5:1 A. Rawas (45.), 6:1, 7:1, 8:1 Luca Maxa (47., 50., 58.),, 9.1, 10:1 K. Stöcker (68., 70.). bt