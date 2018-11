Bei Eintracht Northeim läuft es derzeit rund

Komm in meine Arme: Trainer Philipp Weißenborn und Teammanager Hartmut Denecke.

Am 14. Oktober, hatte Eintracht Northeim noch gegen Uphusen die vierte Niederlage kassiert, die Stimmung war nahe dem Tiefpunkt. Nun grüßen die Northeimer von der Tabellenspitze.

Seinen (vorläufigen) Höhepunkt fand dieses Wechselbad der Gefühle am Sonntag mit dem 5:4-Sieg nach 0:2-Pausenrückstand beim MTV Gifhorn.

„Das war ein total verrücktes Spiel“, sagte Trainer Philipp Weißenborn. „Wir hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff. Ich konnte mir in der Pause nur schwer vorstellen, dass noch etwas passieren kann.“

Mit dem Mute der Verzweiflung baute er die Aufstellung um und stärkte die Offensive. Weißenborn: „Wir hatten ja nichts mehr zu verlieren.“ Es folgten vier Treffer innerhalb von rund 20 Minuten. Damit gelang es zum dritten Mal in Serie, einen Rückstand in drei Punkte umzuwandeln.

„Das hatten die Spieler sicher im Hinterkopf. Aber so etwas wird uns ganz sicher auch nicht jedes Wochenende gelingen.“

In der Schlussphase bei eigener 5:2-Führung ging seinen Jungs die Puste aus. „Da wäre dann sogar ein 5:5 möglich gewesen. So war es für die Zuschauer ein richtig gutes und unterhaltsames Spiel. Für die Verantwortlichen an der Seitenlinie dagegen weniger.“

Sonntag (14 Uhr) kommt Eintracht Braunschweig II (Platz vier) zum Spitzenspiel nach Northeim.