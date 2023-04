Ante Markesic wird Trainer beim 1. FCS

Ante Markesic © Hartmut Wenzel

Der 1 FC Schwalmstadt hat die Weichen für die nächste Saison mit einem Transfercoup gestellt. FCS-Vorsitzender Björn Spanknebel gab die Verpflichtung von Ante Markesic als neuen Trainer und Nachfolger von Marco Schwab bekannt. Der 53-Jährige kommt von Gruppenliga-Tabellenführer SG Eiterfeld/Leimbach, der vor dem Aufstieg in die Verbandsliga steht.

Schwalmstadt - Der aktuelle Coach Marco Schwab und sein Co-Trainer Martin Knapp hatten angekündigt, nach drei Jahren ihren Posten beim Fußball-Gruppenligisten zu räumen (wir berichteten).

Bei Eintracht Stadtallendorf war Ante Markesic als Co-Trainer von Dragan Sicaja tätig. Weitere Trainerstationen waren der SV Steinbach und der SVA Bad Hersfeld. Als Spieler sorgte der Kroate in der Regionalliga bei Dynamo Dresden, RW Erfurt und dem SC Neukirchen (1997 bis 2008) für Furore. „Die Rahmenbedingungen für attraktiven Fußball in der Region sind gut. Wir werden mit Leidenschaft und Fleiß an die neue Aufgabe gehen,“ blickt Markesic seiner kommenden Station optimistisch entgegen.

„Ante hat seine früheren Vereine nicht nur zu sportlichen Erfolgen geführt, sondern auch entschieden zur Kultur und zum Zusammenhalt jener Clubs beigetragen“, begründet Spanknebel die Verpflichtung Markesic‘. In der Erwartung, dass der neue Coach „unsere jungen Spieler weiterentwickelt“, um dann in der kommenden Saison oben mitzuspielen.