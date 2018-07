Beim Test in Baunatal: Wolfsburgs Malli trifft seinen Entdecker

Baunatal. Fußballerische Reisen in die Heimat kennt Yunus Malli mittlerweile. Mit seinem Verein, dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg war er auch schon in Kassel zu Gast.

Der Besuch in Baunatal hatte für ihn aber eine besondere Note. Für ihn – aber auch für einen weiteren Mann an diesem Abend im Baunataler Parkstadion. Bernd Bilsing.

Der 58-Jährige ist so etwas wie Mallis Entdecker. Und einer seiner größten Förderer. Heute ist er stellvertretender Abteilungsleiter beim KSV Baunatal. Bis vor vier Jahren war er aber Trainer in der Region. Und als Malli zehn Jahre alt war, da lotste er den technisch versierten Mittelfeldspieler von den Sportfreunden Fasanenhof zum VfL Kassel. Er war ihm bei einem Hallenturnier aufgefallen, erzählt Bilsing. Malli schätzt an seinem einstigen Jugendtrainer das Menschliche. „Er war wie ein Freund, hat sich auch um private Dinge gekümmert und uns zum Training abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Mich auch manchmal“, sagt der Wolfsburger in Baunatal.

Bilsing kommt leicht ins Schwärmen, wenn er von seinem ehemaligen Schützling erzählt. Klar, einen wie Malli hat ein Nachwuchscoach nicht jeden Tag bei sich im Training. Für den 58-Jährigen waren es am Ende fünf Jahre beim VfL Kassel – von der E- bis zur C-Jugend. Anschließend ging es für Malli ins Internat von Borussia Mönchengladbach. Die Gespräche mit Max Eberl, damals Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des Bundesligisten, führte er mit.

„Wir hatten eine extrem erfolgreiche Zeit zusammen. In der D-Jugend haben wir einmal alle vier Titel gewonnen: Kreis- und Bezirksmeister in der Halle und Bezirksmeister und Bezirkspokalsieger draußen“, sagt Bilsing. Aus der gleichen Zeit stammt eine seiner schönsten Erinnerungen mit Malli. In Erfurt war der VfL zu einem Turnier eingeladen – und gewann trotz Konkurrenz wie Carl Zeiss Jena und dem gastgebenden Rot-Weiß Erfurt. Malli wurde Torschützenkönig und zum besten Spieler des Turniers gewählt. Anschließend flatterten die ersten Angebote rein.

Bilsing achtete aber auf sein Juwel. Er empfahl ihm, noch zu warten. Malli hört darauf und ging erst später. So kam es dazu, dass er Malli in der C-Jugend mal fünf Wochen Fußball-Verbot erteilte. „Er hatte damals eine Verletzung von der Hessenauswahl nicht auskuriert und eine eher schwache Hinrunde gespielt. Nach der Pause legte er dann eine bärenstarke Rückrunde hin und führte uns in der Hessenliga vom siebten auf den zweiten Platz“, sagt der Ex-Trainer.

In Baunatal wurden Malli und Bilsing vor dem Anpfiff zum Gespräch gebeten. Sie erzählten von ihrer gemeinsamen Zeit, noch einmal zusammen am Feld. Am Ende gab es Applaus. Malli klopfte sich dabei auf die Brust. Sein Herz hängt eben an der Region.