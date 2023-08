SG Goddelsheim /Münden zu Gast: Besonderes Derby am Oberbach

Vor einem Jahr noch Gegner, jetzt Teamkollegen: Timo Beumker (links) und der zur neuen Saison an den Oberbach gewechselte Manuel Mitze begrüßen sich im Derby am 17. August 2022, das Goddesheim/Münden mit 4:0 gewann. © bb

Sechs-Punkte-Starter TSV Altenlotheim gegen die Null-Punkte-Starter SG Goddelsheim/Münden: Das wird eine Sache für die Heimelf. Nicht unbedingt, sagt ihr Trainer

Altenlotheim – Goddelsheim/Münden (Sa., 16.30 Uhr). Zwei Siege im Rücken, noch kein Gegentor – doch Robin Wissemann stellt Skepsis zur Schau. „Die Goddelsheimer freuen sich wahrscheinlich schon, dass sie jetzt gegen Altenlotheim spielen können, nach den zwei Niederlagen zum Start“, sagt der Altenlotheimer Spielertrainer. Im Ernst? Im Ernst. Was Wissemann so vorsichtig stimmt, ist der Blick in die Vergangenheit. „Wenn man sich unsere Bilanz gegen Goddelsheim anschaut, sind sie der Favorit.“

Stimmt schon: In den gemeinsamen Liga-Zeiten seit seinem Wiederaufstieg hat der TSV in den Punktspielen gegen die SG nur verloren. Doch gerade spricht nach den zwei Nullnummern mit neun Gegentoren jedenfalls die Tabelle nicht für die Lichtenfelser, sondern für die Gastgeber. „Sie werden mit einer breiten Brust in das Heimspiel gehen“, erwartet Gästetrainer Marco Vesper.

Wissemann misst den Gegner nicht an seinen Niederlagen

Wissemann will den Gegner nicht an seiner Startbilanz messen. Einerseits. „Goddelsheim spielt einfachen Fußball und sehr gradlinig nach vorne. Ansonsten sind sie eine Einheit, die gut verteidigt und dem Gegner nicht viele Räume lässt.“ Anderseits findet er es an der Zeit, das Gesetz der Serie zu beenden. „Wir sind endlich ziemlich komplett und ungeachtet vom Gegner wollen wir gerade unsere Heimspiele gewinnen.“

Bis auf die Langzeitverletzten ist der TSV komplett, allerdings ist ein Einsatz von Christian Schmid noch offen. Er sei beim 3:0 in Gudensberg nach einem Tritt umgeknickt und habe einen geschwollenen Knöchel.

Kollege Vesper hat da mehr Fragezeichen. „Definitiv fehlen werden Sven Reppert und Philipp Rothe. Bei Eike Stracke und Daniel Butterweck wird sich ein Einsatz kurzfristig entscheiden, beide sind beruflich eingebunden“ sagt der Spielertrainer. Raoul Mitze büßt die letzte Partie seiner Sperre ab, dafür ist Co-Trainer Benjamin Wendel wieder mit von der Partie.

Langjähriger Mitspieler der Lichtenfelser im Tor des TSV

„Bei den Torhütern haben wir uns (noch) nicht auf eine feste Nummer eins festgelegt. Auch hier werden wir das Abschlusstraining abwarten“, so Vesper. Apropos Keeper: Im Tor des TSV werden es die Lichtenfelser morgen mit ihrem langjährigen Mitspieler Manuel Mitze zu tun bekommen, er trägt ja nun das Altenlotheimer Trikot –und steht im TSV-Dress laut Wissemann vor seinem Gruppenliga-Debüt.

„Das wird für alle sicherlich etwas ungewohnt sein, wenn er in einem anderen Trikot aufläuft. Aber egal, wer bei Altenlotheim spielen wird, es wird mit Sicherheit nicht einfach für uns“, sagt Vesper. Den Fehlstart seiner Mannschaft mag er nicht überbewerten. „Wir verbreiten keine Panik. Im Training ist weiterhin guter Zug drin, und ich bin mir sicher, dass dies auch bald zu Punkten führen wird.“ Im Kreispokal stehen sich beide Teams am 13. September erneut gegenüber. (bb)