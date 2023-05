Bewährte Taktik, anderes Personal: Fußballer des SC Willingen benötigen gegen Sand Punkte

Fußball-Verbandsliga

Hat sich für Samstag zurückgemeldet: Sebastian Müller (links), Torschütze für Willingen im Hinspiel. Hier greift ihn der Sander Jan-Philip Schmidt an.

Noch sechs Vereinen der Verbandsliga Nord droht der Sturz in die Gruppenliga. Im besten Fall erwischt es zwei von ihnen, im schlechtesten Fall vier. Ob nun Worst oder Best Case, die Punktemission für die Fußballer des SC Willingen ist an diesem Samstag (14 Uhr) dringlich. Im SSV Sand steht ihnen ein Gastgeber gegenüber, der ebenfalls zu den Zitternden gehört.

Willingen – Die Nachholspiele der Woche meinten es gut mit beiden Mannschaften auf den Plätzen 12 und 14, der SCW mit 27 Punkten aus 27 Spielen, der SSV mit 25 Zählern aus 26 Partien – die Konkurrenz aus Osthessen ging leer aus, nur Wabern holte einen Punkt. Der TSV war trotzdem Gewinner der Woche, weil er wie berichtet drei Punkte aus der (verlorenen) Begegnung mit Barockstadt II qua Urteil ergattert und mit Sand gleichzieht.

„Schön ist das natürlich nicht“, sagt Willingens Trainer Rainer Schramme. „Aber wir müssen sowieso sehen, dass wir unsere Spiele gewinnen.“ Was die Sache einfach machen würde – mit fünf „Dreiern“ hätten die Upländer ihr Ligaabo natürlich verlängert. So weit sind sie nicht. In den Bad Emstalern steht ihnen ein Gegner gegenüber, der mal fürchterlich Haue bezieht (0:6 gegen Ehrenberg, 0:5 gegen Flieden), mal überrascht (1:1 gegen Hünfeld, 0:0 gegen Dörnberg), und vor allem da ist, wenn’s drauf ankommt, wie das doppelte 1:0 in Kleinalmerode und Wabern beweist.

Aufgeben ist also keine Option für das Team von Tobias Oliev (wie auch das 3:3-Hinspiel bewies), der längst in die Rolle des spielenden Trainers geschlüpft ist und dank älterer Weggefährten wie den Bernhardt-Brüdern, Steffen Klitsch oder Daniel Wagner geballte Routine vereint. „Die Erfahrung ist ein Riesenplus in dieser schwierigen Situation, da lässt man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen“, sagt Schramme.

Willinger sind keine „grüne Truppe“

Die Willinger sind aber auch keine „grüne Truppe“. Ihr Bonus-„Dreier“ vor einer Woche gegen den CSC 03 Kassel, erzielt ohne fünf Stammspieler, müsste eigentlich eine Kraft entwickeln, die auf der Sander Höhe noch trägt. Schramme wollte keinen seiner Spieler extra loben, sagte aber: „Gerade das disziplinierte Auftreten unserer drei Sechser fand ich sehr beeindruckend. Wir hatten da eine sehr stabile Mitte.“

Damit ist der Ansatz für Samstag vorgeben. „Taktisch werden wir nicht so viel verändern“, verrät Schramme. Allerdings stehen teils andere Spieler auf den Positionen. Ausfallen werden aus dem Sechser-Trio nämlich Jan-Niklas Albers (private Verpflichtung) und Tim Albrecht, der seine Vorlesung nicht noch mal absagen kann. Auch Fynn Butterweck (Bänderdehnung) wird weiter fehlen.

Mit im Aufgebot ist aber Jonathan Vach, der im Spiel gegen Kassel zwar umgeknickt war, am Mittwoch aber wieder voll trainiert hat. Auch Matthias Bott, Jan Henrik Vogel und Sebastian Müller fahren nach dem Stand der Dinge mit nach Sand. Eine Vorentscheidung erwartet Schramme am Samstag nicht. Ein großer Schritt wären drei Punkte gleichwohl. (mn)