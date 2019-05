0:0 beschert Gimte wichtigen Punkt

© Per Schröter

© Per Schröter

Hann. Münden – Eine vor allem kämpferisch bärenstarke Vorstellung bescherte den Bezirksliga-Fußballern des TuSpo Weser Gimte beim torlosen Remis gegen den Bovender SV einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Es war ein 0:0 der besseren Art, das die knapp 100 Zuschauer da am Maifeiertag am Rattwerder zu sehen bekamen. Nach dem souveränen 4:0-Derbyerfolg vom Wochenende über die SG Lenglern gingen die Bovender beim Schlusslicht mit breiter Brust ins Spiel und versuchten der Begegnung sofort ihren Stempel aufzudrücken. Und sie hatten auch die erste dicke Chance: Nach einem Querpass des pfeilschnellen Helge Kaden stand Hagen Bauermeister plötzlich völlig frei vor TuSpo-Keeper Daniel Hartje, schob das Leder aber links am Tor vorbei (9.).

Die Gimter versteckten sich nicht, nahmen jeden Zweikampf mutig an und erarbeiteten sich ihrerseits eine ganze Reihe guter Torgelegenheiten. Die beste vergab Nils Quentin bereits nach einer knappen Viertelstunde, als er nach einem lang aus der eigenen Hälfte geschlagenen Ball allein aufs Tor zuging, mit seinem Schuss jedoch am glänzend reagierenden SV-Schlussmann Nima Eslami scheiterte.

Kurz nachdem die Bovender schon ein Tor bejubelt hatten, dieses aber wegen Abseits vom guten Schiedsrichter Marc Schramm völlig zurecht nicht gegeben worden war (28.), eine weitere Schrecksekunde für die Gastgeber: Bei einem Schuss von Dennis Falinski war Hartje machtlos, doch der überragende Ömer Terzi klärte auf der Linie (35.).

Als die Kräfte im zweiten Durchgang bei beiden Teams spürbar nachließen, verflachte die Partie etwas. Während es die Bovender nun mit der Brechstange versuchten, sich dabei aber immer wieder an den aufopferungsvoll kämpfenden Gimtern die Zähne ausbissen und kaum noch gefährlich vor das Tor kamen, hatten die Gastgeber kurz vor Schluss noch die große Chance zum „Lucky Punch“. Nach einem Freistoß von Ervin Glogic stand Ahmet Demirtas plötzlich völlig frei vorm Tor, schob das Leder aber aus kurzer Distanz vorbei (90.+2). Am Ende dennoch ein gerechtes Remis, bei dem sich die Gimter den Punkt voll und ganz verdient hatten.

TuSpo Weser Gimte: Hartje – Sopko (77. Bülte), Nüsse, Rusteberg, Terzi – Quentin (82. Franke), Demirtas, Stracke, Maar (73. König) – Glogic – Behrens.