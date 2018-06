05-Torjäger Podolczak: Mein schönster Aufstieg

Göttingen. Nach nur einer Saison hat Göttingen den „größten anzunehmenden Fußball-Unfall“ der Region korrigiert. Durch das 4:0 gegen Northeim II ist der Aufstieg und die Rückkehr zumindest in die Landesliga zu 99,9 Prozent perfekt.

Dass Stadtrivale Sparta im letzten Spiel gegen eben jene Northeimer 18 Tore aufholt gegenüber den Schwarz-Gelben (die Sülbeck erwarten), dürfte so unwahrscheinlich wie ein erneuter 7:1-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM gegen Brasilien sein.

Einer, der bei den 05ern maßgeblich zum Aufstieg beigetragen hat, ist Grzegorz Podolczak. 36 Tore hat er bisher erzielt, zwei gegen Northeim II am Sonntag. Das ist bisher mein schönster Aufstieg“, ordnet „Poldi“ die Rückkehr in die 6. Liga ein. Regionalliga, Oberliga, Landesliga, Bezirksliga – überall hin ist er schon aufgestiegen.

Mit der jetzigen Mannschaft sei es deshalb am schönsten, „weil das alles meine Freunde sind“, sagt der Mittelstürmer und zählt unter anderem Patric Förtsch und Mehdi Mohebieh auf. Hat er schon mal mehr Tore erzielt? „Ja“, erinnert er sich. „Bei Hagenberg habe ich mal 42 Tore erzielt und bin in die Bezirksliga aufgestiegen.“ Hat noch etwas zum aktuellen 05-Aufstieg beigetragen? „Zwei Nutella-Brötchen vorm Spiel“, lächelt der Goalgetter süffisant.

Kritik bei aller Euphorie

„In so einer Saison kann man auch mal schlecht aussehen“, räumte Klubpräsident Thorsten Richter ein. „Nicht jeder Sieg war schön.“ Wohl wahr, denn – so kritisch muss man es anmerken – mit Leistungen wie zuletzt im Derby gegen Sparta (1:2, im Hinspiel 1:3), in Petershütte und auch gegen Northeim II werden die 05er in der Landesliga große Schwierigkeiten bekommen. Vor allem die Defensive wirkte auch gegen die Eintrachtler erneut nicht auf der Höhe, Torwart Holzgrefe bewahrte sein Team mehrfach vor einem Rückstand. Und auch an der Kreativität nach vorn mangelte es der Maschpark-Elf einmal mehr gewaltig.

„Die Landesliga wird super-spannend“, glaubt Richter. „Alle Göttinger Klubs werden mit den Derbys davon profitieren. Mit ihnen zusammenzuspielen, ist charmant.“ Viel liegt Richter daran, die erste Mannschaft mit der Jugend zu verzahnen. „Wir müssen da eine neue Nähe aufbauen zwischen Herren und U 19.“

Trainer-Gespann bleibt

Und wie geht’s jetzt personell weiter? „Wenn der Scheich zurück ist, wird gesprochen“, sagt Podolczak stellvertretend für andere. Was ist damit gemeint? Bei den Schwarz-Gelben warten alle auf die Rückkehr von Michael Wucherpfennig. Der 2. Vorsitzende ist auch Sponsor des Klubs und zurzeit auf Auslandsreise. „Poldi“ und Mohebieh haben noch nicht verlängert.

Und wie sieht es mit dem Trainergespann Käschel/Kaplan aus, das Olli Gräbel (nach Bremke) ablöste? „Sie werden bleiben“, versichert Richter. „Wir wollen stabil in der Landesliga bleiben.“ (haz-gsd/nh)