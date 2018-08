1:0 bei Sparta: Grube trifft, Nörten-Hardenberg jubelt

Denkershausen bringt drei Punkte aus Lenglern mit

Northeim. In der Fußball-Bezirksliga überraschte die SG Denkershausen am Sonntag mit dem 2:1 in Lenglern. Auch der SSV Nörten-Hardenberg (1:0 bei Sparta Göttingen) und der FC Sülbeck/Immensen (2:0 beim FC Grone) siegten auswärts.