1:1 - Sülbeck/Immensen und Nörten-Hardenberg teilen die Punkte

Tabellenführer Nörten büßt seine starke Auswärtsserie ein

Gedränge vor dem Nörtener Tor: Frederik (vorn) und Philipp Papenberg versuchen zum Erfolg zu kommen. Das Derby in Sülbeck endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Sülbeck. Der SSV Nörten-Hardenberg hat am Sonntag mit dem 1:1 (0:0) im Kreisderby beim FC Sülbeck/Immensen die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga verteidigt, büßte aber mit diesem Ergebnis nach saisonübergreifend zuvor elf Auswärtssiegen am Stück diese beeindruckende Serie ein.