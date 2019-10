10:0 gegen Denkershausen! Nörten-Hardenberg siegt im Derby zweistellig

Eindrucksvoller Auftritt des Tabellenführers an der Bünte

+ © Ottmar Schirmacher Völlig frei hat hier Nörtens Jannik Psotta das gegnerische Tor vor sich, vergab diese Chance aber. © Ottmar Schirmacher

Nörten-Hardenberg – Der SSV Nörten-Hardenberg hat am Sonntag im Derby der Fußball-Bezirksliga mit dem 10:0 (3:0) gegen die SG Denkershausen/L. den dritten zweistelligen Erfolg in dieser Serie - nach dem 15:3 gegen Werratal und dem 12:1 gegen Rotenberg - geschafft. Zudem übertraf der SSV bereits die 50-Tore-Marke, was mit dem 5:0 auf das Konto von Nils Hillemann ging.