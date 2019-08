Der 15-Tore-Wahnsinn von Nörten-Hardenberg

15:3! Ein Ergebnis, wie man es - wenn überhaupt - höchstens aus Fußballspielen der 2. Kreisklasse kennt, in der die Leistungsunterschiede durchaus ziemlich groß sein können. Dass es jedoch ein solches Resultat in der Bezirksliga gibt, hat absoluten Seltenheitswert. Dennoch setzte sich der SSV Nörten-Hardenberg am Sonntag daheim mit eben diesem Resultat gegen die SG Werratal durch.

„So ein Spektakel habe ich noch nie erlebt. Und ohne überheblich sein zu wollen: Aber man muss auch festhalten, dass bei besserer Chancenauswertung sogar noch ein paar Tore mehr drin gewesen wären“, sagt Nörtens Teammanager Detlef Ott, der seit 1985 den Schwarz-Gelben die Treue hält und in dieser Zeit bereits so einiges erlebt hat.

Mit den besagten 15 Toren hat der SSV Nörten zugleich die bisherige Bestmarke der SG Lenglern übertroffen, die in der vergangenen Saison Dostluk Spor Osterode immerhin mit 13:3 abfertigte.

„Das ist ein Ergebnis für die Ewigkeit. Das habe ich in meiner aktiven Laufbahn und auch danach nie erlebt. Wir haben nach dem Spiel am Stammtisch noch einige Zeit darüber diskutiert, wann es so ein Resultat schon einmal auf diesem Niveau gegeben haben könnte. Darauf gab es aber keine erschöpfende Antwort“, sagt Werner Schorisch (67 Jahre), ehemaliger Spieler der Nörtener Ligamannschaft in den 1970er Jahren und ständiger Besucher der Heimspiele. „Wenn Nörten die weiteren Chancen noch konzentrierter ausgespielt hätte, wäre sogar ein noch deutlicheres Ergebnis möglich gewesen“, so der Eindruck von Schorisch.

Eine Erinnerung der besonderen Art wird Joachim Siewert (83 Jahre), ehemaliger Fachwart des SSV, an die Partie am Sonntag behalten. Schließlich wurde ihm die Brille von der Nase geschossen, als er das Geschehen auf Höhe der Mittellinie verfolgte. „Ich bin diesmal ausnahmsweise wegen eines privaten Termins erst zur Halbzeitpause auf den Sportplatz gekommen und habe ungläubig geschaut, als man mir sagte, dass es 4:1 für uns steht. Aber was dann noch folgte, habe ich so lange ich zurückdenken kann auf dieser Ebene noch nie erlebt“, sagt Siewert, der von der Offensive seiner Nörtener absolut beeindruckt ist.

Auch auf Funktionärsebene hat das 15:3 mächtig Eindruck hinterlassen. „Mir ist nicht bekannt, dass es in den zurückliegenden Spielzeiten so etwas gegeben hat“, sagt Jörg Zellmer, seit vielen Jahren Vorsitzender des Bezirks-Spielausschusses Braunschweig und zudem Spielleiter des NFV-Pokals.

Belegt ist zumindest ein noch höheres Resultat in der Region: In der damals drittklassigen Amateurliga 5 besiegte am 9. April 1955 der VfR Osterode den Tuspo Holzminden mit 19:0. osx/mwa