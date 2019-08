2:0 – SCW Göttingen überrascht beim FC Grone

Göttingen – Durch das 4:0 gegen Lenglern führt Werratal die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga 4 an. Das Göttinger Derby zwischen Grone und Weende entschied der SCW auswärts mit 2:0 für sich. Sparta lag in Northeim schon 0:3 hinten, verkürzte auf 2:3, doch am Ende hieß es 2:4. Bovenden und Bilshausen trennten sich 1:1.

FC Grone - SCW Göttingen 0:2 (0:0). Das war nun wahrlich kein Spiel für Fußball-Ästheten! Was sich beide Mannschaften da lieferten, war schlechterdings ein Fehlpassfestival. So gewann am Ende der Glücklichere. Verständlich, dass Weendes Trainer Lukas Eiffert lediglich mit dem Ergebnis zufrieden sein konnte. „Wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen, doch dann fehlte uns die Geschwindigkeit über die Außenpositionen“, stellte Eiffert fest, der den zur Pause verletzten Steffen Claassen ersetzen musste. „Wäre bitter, wenn Steffen ausfallen würde“, so der SCW-Coach. „Bei uns war die Luft raus“, sah Grones Trainer Tim Lindemann einen Grund in der Niederlage. So fielen die Tore für die Weender, als auch die Konzentration der Groner nachließ. John Erb musste bei einer präzisen Hereingabe von André Weide nur noch den Fuß zum 1:0 hinhalten. Und nach einem Eckball setzte Tristan Starke energisch nach und wuchtete das Leder aus sieben Metern zum 2:0 in die Groner Maschen. „Super, wir sind mit sechs Punkten nach zwei Spielen in die Saison gestartet“, freute sich SCW-Teammanager Zimmermann.

Tore:0:1 Erb (72.), 0:2 Starke (80.) - Gelb-rote Karte: Blay (Grone/90.).

Bovender SV - SV Bilshausen 1:1 (1:0). Der BSV ging verdient in Führung, nachdem schon drei große Chancen vergeben worden waren. Die Gastgeber bestimmten die Partie in der ersten Hälfte. Unglücklich der Ausgleich durch eine Bogenlampe aus 18 Metern. Am Ende war das 1:1 zu wenig für Bovenden, das die Partie dominierte.

Tore: 1:0 Szagun (33.), 1:1 Jerzyk (60./ ET).

SG Werratal - SG Lenglern 4:0 (1:0).Vor 220 Zuschauern verteilte Lenglern drei Geschenke, so Abteilungsleiter Jens Schiele. „Bei uns war einer okay und zehn schlecht“, so Schiele weiter. Der eine, der gut hielt, war der neue Torwart André Zoske (früher Northeim, Ellershausen). „Ötze“ Beyazit hatte per Heber die Chance zum 1:1, es klappte aber nicht. Lenglern nahm keine Zweikämpfe an, konnte nicht an die Leistung vom Sieg gegen Sparta anknüpfen. Schiele: „Wir haben einfach zu wenig investiert.“

Tore: 1:0 Suslik (6.), 2:0 Armbrust (50.), 3:0 Fromm (75.), 4:0 Wagner (90.+4).

FC Eintracht Northeim II - Sparta Göttingen 4:2 (2:0). „Die erste Halbzeit war katastrophal“, ärgerte sich Sparta-Coach Enrico Weiß. Nach der Pause steigerte sich sein Team, verkürzte durch Murati (selbst gefoult worden) und Romano Weiß. Aber es reichte eben nicht mehr zu einem Punkt.

Tore: 1:0 Hohmeier (15.), 2:0 Delfi (30.), 3:0 Meyer (48.), 3:1 Murati (70./Foulelfmeter), 3:2 R. Weiss (83.), 4:2 Weinhardt (90.) - Gelbrot: Nutt (Northeim/73.). gsd