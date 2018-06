3:0  gegen Tuspo Gimte - SG Werratal hat sich noch nicht aufgegeben

Hedemünden. Ein starkes Lebenszeichen sendete Fußball-Bezirksligist SG Werratal ausgerechnet im Derby gegen den Tuspo Weser Gimte: 3:0 (1:0) hieß es im Mündener Duell.

Das hatten wohl wenige Fußballfans im Altkreis erwartet: Nur fünf Tage nach dem blamablen 0:8 gegen den SSV Nörten präsentierten sich die Fußballer der SG Werratal wie verwandelt und siegten am Freitagabend auf eigenem Platz deutlich.

Die Gimter, die das Hinspiel vor drei Wochen mit 3:1 für sich entschieden hatten, kamen kaum zu nennenswerten Torchancen und mussten sich verdientermaßen geschlagen geben. Zwar starteten die Gäste bissig, doch im Strafraum der Gastgeber gelang dem Tuspo kaum etwas.

Die SG Werratal ging hoch motiviert in jeden Zweikampf und schaltete schnell in die Offensive um. Von einer Verunsicherung aufgrund des noch nicht entschiedenen Abstiegskampfs war nichts zu spüren. Auch das Fehlen von Leistungsträger Hendrik Suslik kompensierten die Platzherren ausgezeichnet. Auf seiner Position hatte Trainer Alexander Winter mit Marc Glatter einen torgefährlichen Akteur aufgeboten, den die Mannschaft von Matthias Weise nie ausschalten konnte. Glatter hatte auch die erste Großchance, als er im Strafraum von Tom Bornemann frei gespielt wurde, allerdings an Torhüter Maximilian Zunker aus Nahdistanz scheiterte (7. Minute).

Fast aus dem Nichts fiel die Werrataler Führung durch einen zweifach abgefälschten Schuss des erst 18-jährigen Tom Bornemann, der zusammen mit Julian Minde (20) den Werrataler Youngster-Sturm bildete.

Gimte hatte sich nach dem 0:1-Rückstand für die zweite Hälfte viel vorgenommen, wurde aber nach nur einer Minute Spielzeit ausgebremst: Marc Glatter nahm an der Strafraumgrenze Maß und hämmerte den Ball unhaltbar in den rechten Torwinkel – 2:0 für den Abstiegskandidaten!

Die Gimter wirkten nun nicht mehr, als würden sie an eine Wende glauben können. Es fehlte die Zielstrebigkeit im Angriff. Immer wieder wurden ihre Angriffe gestoppt, und die SG Werratal konterte besonders über den lauffreudigen Dominik Wallner gefährlich. Mehrfach hatten die Gastgeber nun Pech im Abschluss. Auf der anderen Seite kam Gimte zumindest einmal brandgefährlich auf, doch eine Direktabnahme von Ervin Glogic verfehlte das Tor (80.). Drei Minuten später dann die endgültige Entscheidung: Wallner stürmte über die rechte Seite nach vorn und legte quer auf Bornemann, der mit dem 3:0 seinen Doppelpack perfekt machte.

Damit verkürzte die SG Werratal ihren Rückstand auf den wichtigen 14. Tabellenplatz auf einen Punkt und erwartet nun am Sonntag die SG Bergdörfer (15 Uhr, Lippoldshausen). Der Tuspo tritt am vorletzten Spieltag zu einem weiteren in Sülbeck an.