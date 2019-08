3:2-Sieg macht den Saisonstart für SG Werratal perfekt

Hedemünden – Besser hätte der Saisonstart für die Fußballer von Bezirksliga-Aufsteiger SG Werratal gar nicht laufen können. Nach dem 4:3-Auftaktsieg in Osterode am Wochenende legte das Team von Trainer Alexander Winter am Mittwochabend im vorgezogenen Heimspiel gegen den FC Eintracht Northeim II direkt nach. Letztlich hieß er verdientermaßen 3:2 (1:0).

„Ich bin begeistert, was die Jungs heute gezeigt haben“, freute sich Winter nicht nur über eine kämpferisch, sondern auch spielerisch herausragende Vorstellung seiner Mannschaft. Gegenüber dem Dostluk-Spiel auf vier Positionen verändert und mit dem offensiveren 4-4-2-System anfangend, legten die Werrataler gleich los wie die Feuerwehr. Sie attackierten früh und schalteten nach Ballgewinnen schnell um. Die nun in 18 Heimspielen ungeschlagenen Gastgeber bauten von der ersten Minute an Druck auf das gegnerische Tor auf. Die vom ehemaligen Dransfelder Trainer Michael Tappe gecoachten Northeimer hielten jedoch gut dagegen und konterten gefährlich. Das alles sorgte dafür, dass die knapp 200 Zuschauer auf dem Sportplatz in Hedemünden ein flottes und für diese frühe Saisonphase sogar hochklassiges Fußballspiel zu sehen bekamen.

+ Konnte mit dem ersten Heimspiel der Saison sehr zufrieden sein: Trainer Alexander Winter.

Für den ersten echten Höhepunkt sorgten nach einer guten Viertelstunde die Hausherren: Nach schöner Vorarbeit der beiden Außen Hendrik Suslik und Janek Guthardt sowie dessen Hereingabe in den Strafraum schien die Situation bereits geklärt, doch im Fallen erwischte Leon Fromm den Ball noch mit der Fußspitze und zwirbelte ihn an Torwart Tim Tautermann vorbei zum 1:0 in die Maschen.

Nachdem beide Teams in der Folge mehrere gute Torgelegenheiten liegen gelassen hatten, sorgte Kai Armbrust (neben Hussein Salman und Janek Guthardt bester Mann auf dem Platz) kurz nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Nach einem platziert getretenen Freistoß von André Thüne war Armbrust mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 2:0 (48.).

Die Gäste gaben zwar nie auf und kamen nach einem Foul des gerade erst eingewechselten Aron Mebratom per Strafstoß zum Anschlusstreffer (Defli/77.), doch mit einem sehenswerten Solo durch drei Abwehrspieler und einen satten 16 Meter-Flachschuss machte SG-Neuzugang Maik Hildebrand den Sack nur kurz danach endgültig zu (81.). Der neuerliche Northeimer Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch einen weiteren Strafstoß nach Foul des ebenfalls eingewechselte Nazmi Aliaj konnte am insgesamt verdienten Werrataler Sieg nichts mehr ändern.

SG Werratal: Rippe – Bock (65. Aliaj), Thüne, Wasmuth, Salman – Guthardt, Buhre (55. Glatter), Hildebrand, Suslik – Armbrust (73. Mebratom), Fromm. Tore: 1:0 Fromm (17.), 2:0 Armbrust (48.), 2:1 Defli (77./FE), 3:1 Hildebrand (81.), 3:2 Defli (90.+1).