3:3 - War das die Wende für Sülbeck/Immensen?

Northeim. Im Northeimer Gustav-Wegner-Stadion gibt es mit dem Spiel zwischen Eintracht Northeim II und Sülbeck/Immensen am Sonntag das nächste Derby in der Fußball-Bezirksliga.

Eintracht Northeim II - FC Sülbeck/Immensen (So. 14.30 Uhr). Versteinerte Minen bei den Sülbeckern, als man Sonntag 0:3 gegen Sparta zurück lag. Doch das Team erzwang die Wende und verhinderte die fünfte Niederlage am Stück. Daher geht es mit neuem Selbstvertrauen ins Derby nach Northeim. Dort wartet mit der Eintracht-Reserve (seit vier Spielen sieglos) ein Gegner, der ebenfalls auf der Suche nach konstanter Form ist. „Die Jungs haben ja schon gezeigt, dass sie es besser können“, sagt Trainer Naji Ghazi.

Bei den Gästen hofft man darauf, dass mit dem Punktgewinn am Sonntag die Wende eingeleitet worden ist. „Die Mannschaft hat nach dem Rückstand eine tolle Moral gezeigt. Wenn wir da weitermachen, stellen sich auch wieder Erfolge ein. Die Jungs haben das Fußballspielen ja nicht verlernt“, sagt Betreuer Helmut Rabbe.

Dostluk Spor Osterode - SSV Nörten-Hardenberg (So. 14.30 Uhr). Möglicherweise war die lange Erfolgsserie des SSV auch eine Belastung für die Spieler. Das will Trainer Jan Diederich nicht ausschließen. „Wir konnten aber nicht erwarten, dass wir jedes Spiel gewinnen.“ Eine Serie hat Nörten immer noch zu verteidigen: Saisonübergreifend hat das Team zehn Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Das soll Sonntag ausgebaut werden. Erschwert wird dies durch einige personelle Probleme.

SG Denkershausen - SV Bilshausen (So. 14.30 Uhr). Der Aufsteiger schwebt auf Wolke sieben. Aber an der Seitenlinie stehen mit den Trainern Marcel Braun und Robin Bilbeber erfahrene Fußballer, die wissen, dass dies eine Momentaufnahme ist. „Wir hätten nichts dagegen, wenn es so weitergeht. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten“, weiß Braun. Besonders Bilbeber wünscht sich gegen seinen Ex-Verein einen Sieg.

SVG Einbeck - Bovender SV (So. 14.30 Uhr). Grone (0:7) war nicht unbedingt ein Gegner, gegen den sich die SVG etwas ausgerechnet hatte. Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben wünscht sich Trainer Schulz mehr Konzentration. „Da muss jeder seine Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen“, fordert er. Bovenden ist Neunter und gewann Mittwoch 3:0 in Groß Ellershausen. (osx)