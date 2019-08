4:3 - Aufsteiger SG Werratal gewinnt Saisonstart

Osterode – Erfolgreicher Einstand für die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal. Durch zwei späte Tore des eingewechselten Ruslan Wagner drehte der Aufsteiger einen 2:3-Rückstand und siegte am Ende durchaus verdient mit 4:3 (1:2).

„Ich bin überglücklich“, freute sich Trainer Alexander Winter über die ersten drei Punkte gleich im ersten Saisonspiel. Dass es danach bis kurz vor Spielschluss nicht ausgesehen hatte, lag daran, dass seine Defensivtaktik (die Werrataler starteten mit nur einer Spitze und einem 4-5-1-System) nicht wirklich aufging. „Unsere Hintermannschaft bekam den zweifachen Torschützen Omar El Zein einfach nicht in den Griff“, berichtete Winter. Zwar waren die Gäste durch ein Kopfballtor von Kai Armbrust in Führung gegangen (11.), doch dann drehten zunächst Dogan Karaaslan (nach Fehler in der Innenverteidigung/24.) und El Zein nach feiner Einzelleistung (40.) den Spieß noch vor der Halbzeit um. Der später nach einem Pressschlag verletzt ausgewechselte Mirko Wasmuth sorgte nach schöner Vorarbeit von Hendrik Suslik und Jonas Winter unmittelbar nach Wiederanpfiff für den Ausgleich, doch dann schlug wieder El Zein zu (40.). Mit der anschließenden Einwechslung von Ruslan Wagner, der nach neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback gab, und der Umstellung auf ein offensives 3-4-3-System bewies Winter ein goldenes Händchen. Zweimal stand Wagner in der Schlussphase genau richtig und machte mit seinen beiden Treffern den Saisoneinstand für die SG perfekt.

SG Werratal: Rippe – Ozcelik (46. Guthardt), Thüne, O. Wasmuth, Winter – Glatter, Hildebrand, Fromm (64. Wagner), M. Wasmuth (69. Aliaj), Suslik – Armbrust. Tore: 0:1 Armbrust (11.), 1:1 Karaaslan (24.), 2:1 El Zein (40.), 2:2 Mirko Wasmuth (46.), 3:2 El Zein (57.), 3:3 und 3:4 Wagner (77., 90.+1).