5:1-Sieg in Nörten-Hardenberg - Sülbeck/Immensen pirscht sich heran

Keeper Lesch ist Mann des Spiels

+ © Ottmar Schirmacher Foul! Nörtens Timo Friedrichs grätscht den Sülbecker Lukas Niesmann in dieser Szene um. © Ottmar Schirmacher

Nörten-Hardenberg – Der FC Sülbeck/Immensen hat in der Fußball-Bezirksliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nachdem Ostermontag durch die Pleite in Bremke die zuvor 13 Spiele währende Serie ohne Niederlage gerissen war, setzte sich das Team von Trainer Markus Schnepel am Sonntag beim erneut stark ersatzgeschwächten SSV Nörten-Hardenberg mit 5:1 (2:0) durch.