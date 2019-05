Alle Entscheidungen auf den letzten Spieltag vertagt

Fußball-Bezirksliga 4

+ © Hubert Jelinek/gsd Zweifacher Torschütze: Bovendens Helge Kaden (Mitte) flankt den Ball zwischen die beiden Sülbecker Frederick Papenberg (links) und Philipp Papenberg. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Die Spannung bleibt der Fußball-Bezirksliga 4 auch für den letzten Spieltag erhalten: An der Spitze fällt am 2. Juni die Entscheidung zwischen der SG Bergdörfer (muss nach Sülbeck) und TuSpo Petershütte (tritt in Groß Ellershausen an), und im Keller versuchen noch vier Mannschaften sich zu retten: Die SVG Einbeck und TuSpo Weser Gimte, die am Mündener Rattwerder aufeinander treffen, sowie der TSV Bremke (tritt in Northeim an) und der gegen Petershütte geforderte SV Gr. Ell./Hetj.