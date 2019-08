Der alte Meister ist auch der erste Tabellenführer

Fußball-Bezirksliga 4

Die frühe Führung: Spartas Marco Akcay (roter Dress) trifft zum 0:1 gegen Lenglerns Torwart Nils Fiege und Tony Nguyen-Ngoc.

Göttingen – Der amtierende Meister der Bezirksliga 4 ist auch in der neuen Saison gleich wieder der erste Tabellenführer: Die SG Bergdörfer setzte sich mit einem 3:1-Sieg beim hoch gehandelten FC Sülbeck/Immensen gleich am ersten Spieltag wieder an die Tabellenspitze. Für das Göttinger Sextett gab es zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.