Am Ende wird es deutlich - Nörten siegt bei SG Werratal 5:1

Von: Per Schröter

Vergeblicher Versuch: Lucas Gutheil schießt. Nörtens Christos Zlatoudis (links) und Simon Ginsberg versuchen ihn zu stoppen. © Per Schröter

Fußball-Bezirksligist SG Werratal unterlag in der 1. Bezirkspokalrunde dem Landesligisten SSV Nörten-Hardenberg mit 1:5 (1:3).

Lippoldshausen – Gab es dennoch Positives zu vermelden aus Werrataler Sicht? Hier ist unser Schnellcheck.

War es so einseitig wie das Ergebnis es scheinen lässt?

Ganz und gar nicht! Zwar ging der Favorit schon früh durch Treffer von Silvan Steinhoff (2.) und Lucas Duymelick (6.) mit 2:0 in Führung und es konnte einem als SG-Fan sicher Angst und Bange werden. Doch dann bissen sich die Gastgeber vor den rund 150 Zuschauern in Lippoldshausen immer besser in die Partie.

Wie ging es denn weiter?

Spätestens nach einem von Timon Alt verschossenen (allerdings zu Unrecht gegebenen) Strafstoß war es ein Duell auf Augenhöhe. Die Nörtener glänzten immer wieder durch lange und öffnende Pässe, die Werrataler warfen sich in die Zweikämpfe und setzten nach vorn immer wieder Nadelstiche. Das 1:2 durch Winter-Neuzugang Moritz Niebuhr (39.) ließ die Gastgeber plötzlich hoffen, doch Nils Hillemann stellte umgehend den alten Vorsprung wieder her (42.).

Und was passierte nach dem Seitenwechsel?

Da hielt der Außenseiter zunächst weiter tapfer dagegen und hatte auch die eine oder andere Torchance. Doch mit dem vierten Gegentor durch den eingewechselten Dennis Grube war die Partie doch vorzeitig entschieden (70.).

Gab es weitere Höhepunkte?

Zumindest einen. Und zwar als der überragende Duymelinck vom linken Strafraumeck aus die Kugel unhaltbar zum 5:1 genau in den oberen rechten Torwinkel zirkelte. Ein Schuss wie gemalt und ein Tor, das auch in der Bundesliga nicht alle Tage zu sehen ist.

Wie fällt denn nun das Fazit aus Sicht der SGW aus?

„Gegen einen solchen Gegner kannst Du immer verlieren“, nahm Trainer Weise die Niederlage gelassen. „Immerhin ist der SSV aktuell die beste Mannschaft Südniedersachsens.“ Die Werrataler brauchen sich für ihre Leistung tatsächlich nicht zu schämen. Obwohl gleich mehrere Leistungsträger fehlten, gaben sie alles und verdienten sich auch den Respekt des Gegners.

Wer konnte besonders auf sich aufmerksam machen?

Sami Dal scheint nach seinem Kreuzbandriss wieder auf einem guten Weg und hinterließ als Rechtsaußen einen starken Eindruck. Moritz Niebuhr ist als „Sechser“ kaum noch wegzudenken und hat mit seinem Tor echte Kaltschnäuzigkeit bewiesen, als er SSV-Kapitän Dennis Zeibig vor dem Nörtener Strafraum den Ball abluchste und ihn sofort im leeren Tor versenkte. Und Benjamin Heritz trieb als Innenverteidiger seine Vorderleute immer wieder an und war regelmäßig einen Schritt schneller am Ball als die Angreifer.

SG Werratal: Schmand – Wallner (77. F. Ring), Alt (77. Hoffmeister), Heritz, Kraft –Bock, Blank (77. Camara), Niebuhr, Dal – Fromm, Gutheil.

Tore: 0:1 Steinhoff (2.), 0:2 Duymelinck (5.), 1:2 Niebuhr (39.), 1:3 Hillemann (42.), 1:4 Grube (70.), 1:5 Duymelinck (77.). (Per Schröter)