Anschlusstreffer fällt zu spät

Hedemünden. In der Fußball-Bezirksliga scheint der SG Werratal auf der Saisonzielgeraden etwas die Puste auszugehen. Die 2:3 (1:3)-Heimniederlage gegen TuSpo Petershütte war für das Team von Trainer Mike Hoffmann bereits das vierte Spiel in Serie ohne Sieg.

Nachdem die Werrataler unter der Woche beim 1:1 gegen Lenglern eine ansprechende Leistung gezeigt hatten, waren sie am Sonntag in der Anfangsphase das bessere Team. Hendrik Suslik brachte die Platzherren nach vier Minuten in Führung, als er nach schöner Vorarbeit von Abdulaziz Mahomood und Samih Bisevac dessen maßgenaue Flanke per Kopf einnetzte.

Hätte Mahomood eine Viertelsunde später einen berechtigten Handelfmeter verwandelt, wäre die Partie bei den schwülwarmen Temperaturen eventuell schon gelaufen gewesen. So aber ging plötzlich ein Bruch durchs Werrataler Spiel, die fortan vor allem in der Abwehr von der Rolle waren.

Vor der Pause 1:3

Das nutzten Jannik Knabe (24.), Rene Jung (30.) und Tobias Jung (44.), um den Spieß noch vor der Halbzeitpause umzudrehen.

Später wollten es die Platzherren dann noch mal wissen. Mit der Einwechslung der im ersten Durchgang geschonten Cesur Yacizi, Frederik Köhler und Fabian Winter unmittelbar nach Wiederanpfiff kehrte die Sicherheit zurück ins Werrataler Spiel. Hinzu kam, dass der Tuspo Petershütte in der 50. Minute einen Spieler per Ampelkarte verlor und so die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten musste. Nachdem Suslik und Yazici zwei klare Chancen ausgelassen hatten, brachte Marc Glatter sein Team noch einmal auf 2:3 (84.) heran. Zu spät, um den clever agierenden Gästen die Sieg noch zu entreißen.

SG Werratal: Beuermann – Schmauch (46. Winter), Thüne, Herwig (46. Herwig), Wallner – Ivandic (46. Yazici), Glatter, Rudolph, Suslik – Mahomood, Bisevac.

Tore: 1:0 Suslik (4.), 1:1 Knabe (24.), 1:2 R. Jung (30.), 1:3 T. Jung (44.), 2:3 Glatter (84.). (per)