Aufsteiger SG Werratal nimmt Training mit Großaufgebot und selbstgemachter Pizza auf

Zum Trainingsauftakt der geselligeren Art kamen Spieler und Verantwortliche von Fußball-Bezirksligaaufsteiger SG Werratal in Hedemünden zusammen.

„Heute geht es erst mal darum, dass sich alle beschnuppern und kennenlernen können“, sagte Cheftrainer Alexander Winter. Aus diesem Grund hatte er sowohl die „alten“ Spieler der ersten und zweiten Mannschaft sowie sämtliche Neuzugänge, aber auch die A-Junioren zu dem Treffen auf dem Sportplatz in Hedemünden eingeladen.

Nach einer längeren Ansprache, in der er alle Anwesenden auf die kommende Saison einstimmte, lud er sie zu selbstgemachter Pizza und kühlen Getränken ein. Eine Geste, die bei allen Spielern richtig gut ankam.

Nachdem die SG schon kurz vor Ende der zurückliegenden Saison mit Oliver Wasmuth, Muhammed Özcelik und Nazmi Aliaj (alle vom SV Türkgücü Münden), Lukas Bock und Nils Quentin (beide TuSpo Weser Gimte) sowie Maik Hildebrand (FC Großalmerode) sechs Neuzugänge präsentiert hatte (die HNA berichtete), wurde am Freitag noch einmal nachgelegt.

Mit Luca Vinci und Arian Kicaj stoßen zwei talentierte 18-Jährige aus Göttingen zur SG. Vinci spielte zuletzt in der Niedersachsenliga-U19 des 1. SC 05 und ist sowohl rechts- als auch links-außen einsetzbar. Kicaj ist defensiver Mittelfeldspieler und kommt von der A-Jugend der JSG Schwarz-Gelb ins Werratal.

Dritter im Bunde ist mit Torwart Robin Windel ein alter Bekannter. Der 33-Jährige spielte viele Jahre beim TuSpo Weser Gimte, bevor er in der vergangenen Saison zu Bezirksligist TSV Bremke/Ischenrode wechselte und mit diesem den Klassenerhalt schaffte.

„Nach der Geburt meines Kindes möchte ich nicht mehr so weit zum Training fahren, wollte aber gerne noch mal auf Bezirksebene Fußball spielen“, sagt Windel. „Und das traue ich mir gerade nach meinen Leistungen in der zurückliegenden Saison auch zu.“ Dass er mit Fabian Rippe und Eric Wiegend bärenstarke Konkurrenz im Kampf um den Torwartposten im Bezirksliga-Kader habe, sei ihm dabei durchaus bewusst. „Ich stelle mich der Herausforderung und könnte auch damit leben, in der zweiten Mannschaft eingesetzt zu werden“, so Windel.

Ganz besonders freut sich der Routinier auf die Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Henning Meyer. „Henning war zu seinen aktiven Zeiten eines meiner Torwartidole und ich denke, ich kann auch in meinem Alter noch von ihm lernen“, sagt er.

Mit Malte Bickmeyer stellte sich am Freitag auch ein neuer Trainer vor. Der 32-Jährige, der bis vor einem Jahr noch selbst in der zweiten Mannschaft spielte, wird diese nun als Coach übernehmen.

„Mein Ziel ist es, auch bei der Reserve den Spaß am Fußball und vor allem am Training zu steigern und sie wieder näher an die erste Mannschaft heranzubringen“, sagt der Sportlehrer, der seit vier Jahren am Mündener Grotefend-Gymnasium unterrichtet. „Ich hoffe, dass die Spieler der Zweiten das Engagement von Malte respektieren und auch wieder zum Training gehen“, sagt Chefcoach Alexander Winter. „Ich glaube, das ist eine super Lösung und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Winter.

Zahlreiche Testspiele

Neben intensiven Trainingseinheiten bestreitet Bezirksliga-Aufsteiger SG Werratal auch in diesem Jahr während der Vorbereitungsphase auf die Anfang August beginnende Saison wieder zahlreiche Testspiele. „Diese Spiele haben für mich ausschließlich Testcharakter, weil ich aktuell einen 28er-Kader habe und alle Spieler Gelegenheit bekommen müssen, sich zu zeigen“, sagt Trainer Alexander Winter. Im ersten Testspiel am kommenden Mittwoch, bei dem die SG im Rahmen des Göttinger Sparkasse-Cups um 19 Uhr in Oberode auf Landesligist SC Hainberg trifft, werden auch alle Neuzugänge, die aktuell nicht im Urlaub weilen, zum Einsatz kommen. „Schließlich will ich so schnell wie möglich sehen, was sie können“, so Winter.

Die Termine (H=Heimspiel, A=Auswärtsspiel): Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr: SC Hainberg (H), Samstag, 13. Juli, 16 Uhr, Lichtenauer FV (H), Sonntag, 14. Juli, 15 Uhr, SC Gleichen (A), Dienstag, 16. Juli, 19.45 Uhr, TSV Rustenfelde (A), Mittwoch, 17. Juli, 19 Uhr, SC Göttingen 05 (H), Donnerstag, 18. Juli, 19.45 Uhr, TSV Fürstenhagen (A), Samstag, 20. Juli, 14 Uhr, SV Germania Wüstheuterode (H), Samstag, 27. Juli, 16 Uhr, SC HarzTor (A).