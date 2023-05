Berg-und Talfahrt der SG Werratal geht beim 4:1 in Weende weiter

Von: Per Schröter

Teilen

Zähne gezeigt: Anders noch als bei den letzten Heimniederlagen bewiesen die Werrataler am Sonntag echten Siegeswillen und gingen (so wie hier Timon Alt nach einem Eckstoß) verbissen in jeden Zweikampf. © Per Schröter

In der Fußball-Bezirksliga ging die Achterbahnfahrt der Gefühle für die Kicker der SG Werratal am Sonntag munter weiter.

Göttingen –Nachdem sie zuvor innerhalb von nur neun Tagen zunächst zwei Siege eingefahren und dann zweimal auf eigenem Platz verloren hatten, gewannen sie nun beim SCW Göttingen souverän mit 4:1 (2:0).

Die sechs Tage ohne Punktspielstress schienen den Werrataler richtig gut getan zu haben. Anders als noch bei den Heimspielen gegen Sülbeck/Immensen und Dostluk Osterode wirkten sie vor allem vom Kopf her deutlich frischer und übernahmen von Beginn an das Kommando. Nachdem in der Anfangsphase schon eine Angriffswelle nach der anderen auf das Tor der Gastgeber zugerollt war, sorgte Dominik Wallner nach toller Vorarbeit von Lucas Gutheil für die verdiente Führung (15.). Nur drei Minuten später fasste sich Rechtsaußen Maximilian Ring nach einem sehenswerten Spielzug ein Herz, zog aus 17 Metern ab und ließ SCW-Keeper Enno Behrens keine Abwehrchance.

Mit dieser Führung im Rücken ließen es die Gäste bis zur Pause etwas ruhiger angehen und durften sich bei Fabian Rippe bedanken, dass der Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause noch Bestand hatte. In seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause entschärfte Rippe mit dem Pausenpfiff einen Distanzschuss, der genau im Winkel eingeschlagen hätte.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es einige Minuten, bis die Werrataler ihren Rhythmus wieder gefunden hatten. Dann aber bekamen sie das Spiel wieder in den Griff, erspielten sich mehrere gute Chancen und sorgten durch Lucas Gutheil für die Vorentscheidung (58.). Zwar kamen die Weender durch einen verwandelten Strafstoß noch einmal heran (68.), doch kurz vor Schluss stellte Hendrik Suslik den alten Abstand wieder her.

„Heute stand eine Mannschaft auf dem Platz“, lobte Trainer Matthias Weise vor allem den Teamgeist, der in Weende den Ausschlag gegeben habe. Ein Sonderlob gab es für die beiden Youngster Lucas Gutheil und Maximilian Ring, die ihre Sache „richtig gut“ gemacht hätten.

SG Werratal: Rippe - Wallner, Thüne, Alt, Winter - Ring, Buhre, Glatter, Suslik - Heritz, Gutheil.

Tore: 0:1 Glatter (14.), 0:2 Ring (17.), 0:3 Gutheil (58.), 1:3 Placzek (68./FE), 1:4 Suslik (87.). (Per Schröter)