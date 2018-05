0:5! Peinliche Sülbecker Schlappe gegen Werratal

Bezirksliga Braunschweig Gruppe 4

Northeim. Eine böse Klatsche hat der FC Sülbeck/Immensen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga kassiert. Gegen den bis dato Vorletzten SG Werratal stand es nach 90 Minuten 0:5. Die SVG Einbeck hatte Sparta am Rande einer Niederlage, verlor aber letztlich. Der SSV Nörten-Hardenberg machte mit der SG Lenglern kurzen Prozess.