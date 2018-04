Bezirksliga: TuSpo Gimte vor erstem Spiel nach viereinhalb Monaten

Gimte. Zum ersten Pflichtspiel nach viereinhalbmonatiger Pause empfängt der Fußball-Bezirksligist TuSpo Weser Gimte am Sonntag den SSV Nörten-Hardenberg.

Anstoß am Rattwerder ist um 15 Uhr.

„Nach so langer Zeit sind die Jungs genauso heiß wie ich, auch wenn keiner von uns weiß, wo wir eigentlich gerade stehen“, sagt Trainer Matthias Weise, der daher auch „abwarten und Tee trinken“ als Devise ausgegeben hat. Fest stehe, dass ein sehr unangenehmer Gegner komme.

„Nörten hat ein echt gutes Team“, sagt Weise, der sich davon am Ostermontag (2:0-Sieg in Rotenberg) selbst ein Bild machte. „Hinzu kommt, dass sie in der Winterpause ihre Offensive kräftig verstärkt haben.“ Lucas Duymelinck, der in Rotenberg gleich beide Tore erzielte, kehrte von Oberligist SVG Göttingen nach Nörten zurück. Der letztjährige Kreisliga-Topscorer Sven Iloge kam von der SG Rehbachtal.

„Für uns wird es entscheidend sein, in der Defensive gut zu agieren“, sagt Matthias Weise. Da nach seiner Aussage „die Defensive ganz vorne schon anfängt“, dürfte es für ihn umso bitterer sein, dass neben Njegos Despotovic (Gelbsperre) und Jaroslaw Sopko (Urlaub) mit dem verletzten Kai Armbrust und dem erkrankten Leon Fromm gleich beide Stammstürmer ausfallen. „Das ist natürlich bedauerlich, aber wir haben mit Emre Akman, Nils Quentin und Ervin Glogic mehrere Spieler, die auch ganz vorne spielen können“, hofft der TuSpo-Coach, die Ausfälle kompensieren zu können und mit einem Erfolgserlebnis in das nicht mehr ganz so neue Jahr zu starten.