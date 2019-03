Rattwerder muss eine Festung werden

Gute Aktion hinterm Holzzaun: Tuspo-Keeper Daniel Hartje hat den Ball bei einem Spiel auf dem Rattwerder sicher. Solche Szenen müssen sehr oft zu sehen sein, will der Tuspo noch eine Chance besitzen.

Hann. Münden – Erstmals seit Jahren könnte der heimische Fußballbetrieb nach der langen Winterpause pünktlich in die zweite Saisonhälfte starten.

An Spielausfälle aufgrund der Witterung war bis gestern jedenfalls nicht zu denken, sodass auch Bezirksligist Tuspo Weser Gimte zum Einsatz kommen dürfte. Vor dem Auftakt-Heimspiel gegen den Tabellensechsten FC Sülbeck/Immensen (So., 15 Uhr, Rattwerder) beantworten wir die wichtigsten Fragen.

In welcher Lage steckt der Tuspo vor den abschließenden zwölf Spielen?

Als Dreizehnter belegt er den ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nach dem überraschenden Punktgewinn von Konkurrent Groß Ellershausen in Northeim am vergangenen Sonntag beachtliche fünf Punkte (siehe Tabelle rechts). Ausgerechnet im Jahr des 100-jährigen Bestehens droht der Abstieg.

Warum könnten die Heimspiele am Rattwerder so wichtig werden?

Ganz einfach: Von den nur noch zwölf Partien bis zum Saisonende Anfang Juni finden neun in Münden statt. Eigentlich also gute Voraussetzungen, doch hat sich der Tuspo zu Hause mit erst sechs erzielten Toren bislang nicht mit Ruhm bekleckert. Deshalb ist die Forderung von Trainer Matthias Weise umso lauter zu vernehmen: „Der Rattwerder muss für uns eine Festung werden!“ Dabei hofft die Mannschaft auch auf mehr Zuschauer als in der Hinserie.

Was ist das größte Gimter Problem?

Ganz klar: die mangelnde Torgefahr. Erst 16 Tore wurden in 18 Partien erzielt. Auch in der Winterpause konnte kein neuer Stürmer geholt werden. Die vielen unerfahrenen Spieler im Kader kommen mittlerweile nicht nur aus der ehemaligen A-Jugend, sondern nun auch aus dem Kader der Zweiten. Ihr Einsatz war in Testspielen nötige geworden, da Stammspieler aus den unterschiedlichsten Gründen ausfielen.

Das neueste Problem: Nachdem Matthias Weise im Sommer bereits sein Sturmduo (Armbrust/Fromm) abhanden gekommen war, steht nun auch die etatmäßige Innenverteidigung nicht mehr zur Verfügung. Der junge, aber in seiner Entwicklung schon sehr weite Jannik Drüke hat aufgrund einer Verletzung Sportverbot, und Routinier Andreas Kilian fehlt aus privaten Gründen – ein kräftiger Schlag ins Kontor! Schließlich war es oft der 32-Jährige, der den Laden zusammenhielt und im Herbst zudem für wichtige Punkte sorgte (Doppeltorschütze beim 2:1 in Bremke).

Wie könnte die Gimter Mannschaft aussehen?

Fest steht: Die etablierten Spieler wie Ervin Glogic, Dennis Behrens, Lukas Bock, Christian Wedel, Dennis Quentin, Yannik Nüsse und Daniel Hartje müssen die vielen jungen Nebenleute führen und mit guten Leistungen vorangehen. Winter-Abgang Bernd Abeln kann dies nicht mehr. Neu im Kader sind Timo Bülte (Werratal) und Ahmet Demirtas (zurück vom SV Türkgücü).

Problemzone Sturm: Nach Robin Blumenstein (Kreuzband-OP) fällt nun auch der ebenfalls am Knie verletzte Christopher Hayn langfristig aus. Dennis Quentin hat zumindest Probleme mit dem Sprunggelenk. Am Sonntag könnten somit beispielsweise Joshua König aus der Zweiten und A-Jugend-Stürmer Dario Brkic von Beginn an auflaufen müssen.

Problemzone Abwehr: Yannik Nüsse scheint in der Innenverteidigung nun gesetzt. Neben ihm schließt Weise nicht aus, dass eventuell Julian Köhler aus der Zweiten sein Bezirksliga-Comeback geben könnte.

Hat der Tuspo überhaupt noch Chancen?

Auf jeden Fall wird der Abstiegskampf im Jubiläumsjahr eine Gemeinschaftsaufgabe: Bezirksligakader, zweite Mannschaft und A-Jugend werden immer wieder zusammenarbeiten müssen. Und: Die jungen Spieler müssen schnell den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen und die vielen Heimspiele auch nutzen. Matthias Weise gibt sich kämpferisch: „Ich blicke nur nach vorne. Und da sehe ich, dass wir noch längst nicht abgestiegen sind!“