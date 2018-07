Bezirksliga wird ein Abenteuer für Aufsteiger „Groß-E“

Göttingen. Das hatte schon mal was! Statt in einer schnöden Sportschule (wie die abgeschmierte Nationalmannschaft in Watutinki) bezog Fußball-Bezirksligist SV Groß-Ellershausen/Hetjershausen von Freitag bis Sonntag Quartier im Top-Hotel Freizeit In.

Trainingslager mal der etwas anderen Art mit Wohlfühl-Faktor für den Aufsteiger. „Das ist für uns schon ein Abenteuer“, gibt Trainer Andreas Riedel zu.

Ob „Groß-E“, wie das Wort-Ungetüm schneidig abgekürzt wird, jemals schon in der Bezirksliga gespielt hat, weiß von der aktuellen Besetzung niemand so recht. „Das muss Ewigkeiten her sein. Deshalb ist das jetzt eine neue Erfahrung für die Jungs“, glaubt der SVGE-Coach. Vor 40 Jahren könnte es mal die Bezirksklasse gewesen sein? Fußball auf Kreisebene dominierte jedenfalls. Und Bezirksliga gespielt haben bislang auch nur wenige: Jan Theune, Pascal Wiedemann oder Rückkehrer Marius Reinelt.

Erfahrung mit der Bezirksliga hat dafür aber Andreas Riedel. Vor zwei Jahren coachte er Bovenden, stieg mit dem BSV damals auch auf. Jetzt ist es der dritte Aufstieg für ihn, denn vor langer Zeit schaffte er mit dem FC Lindau den Sprung in diese Liga. Gebürtig stammt Riedel aus Halle/Saale, spielte früher für Nordhausen und wurde mit dem Team mal „McDonald’s-Cup“-Sieger. So kam auch der Kontakt zu Lutz Renneberg und „Groß-E“-Sponsor Holger Jortzik einst zustande, die aktuellen Ausrichter des Nachfolgers „Sparkasse-VGH-Cup“. Jetzt versucht Riedel sein Glück mit den Ellershäusern.

„Wir werden zu den drei Teams mit dem geringsten Etat in der Liga gehören“, sagt der Feinmechaniker. „Wir müssen eben Spieler auf einem anderen Weg zu uns locken.“ Akteure mit Geld zu verpflichten, ist nicht drin. „Geld würde bei uns das Gefüge sprengen“, sagt Riedel.

Mehr Handlungsschnelligkeit

Und so gibt es auch nur vier Neue beim Aufsteiger: Meikel Lustig übernimmt dabei auch Management-Aufgaben. Maxi Bilgeshausen ergänzt Tom Werner im Tor, Marius Reinelt ist in der Göttinger Fußball-Szene bekannt.

Was wird, was muss sich ändern in der Bezirksliga? „Wir benötigen mehr Handlungsschnelligkeit und mehr körperliche Präsenz, um uns an diese neue Klasse zu gewöhnen“, so Riedel. Man könne aber die Klasse halten, glaubt er. „Wir müssen aber demütig sein, zuhause eine Festung aufbauen.“

Dumm nur, dass man mit drei Langzeitverletzten beginnt. Claudio Crapanzano, Pascal Borowski, der Freund von HSG-Handballerin Mareike Lieseberg, und Jonas Beier fallen aus dem 25er-Kader vorerst aus. Nicht gerade ideal für einen Neuling ist auch der Saisonauftakt mit zwei Auswärtsspielen in Lenglern (5. August) und Gimte (12. August). Und auch im Bezirkspokal geht es am kommenden Sonntag nach Bremke. Nach diesem schweren Start weiß man bei „Groß-E“, woran man in der höheren Spielklasse ist. (haz/gsd)