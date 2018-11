Bovenden kommt zum Überraschungsteam nach Denkershausen

Northeim. Die guten Wetterbedingungen machen es möglich, dass mit Ausnahme von fünf Nachholpartien in der Fußball-Bezirksliga am Wochenende die erste Saisonhälfte abgeschlossen wird.

Dabei geht Nörten-Hardenberg - unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Bilshausen - als Herbstmeister über die Ziellinie. Denkershausen (gegen Bovenden) könnte sich sogar auf Platz zwei schieben.

SSV Nörten-Hardenberg - SV Bilshausen (So. 14 Uhr). Zwei Siege benötigt der SSV noch, um erstmals in seiner Bezirksligahistorie als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen. Zunächst Bilshausen, dann Grone und Gimte sind die Gegner. Mit Bilshausen kommt am Sonntag der Ex-Verein von SSV-Trainer Jan Diederich an die Bünte. Und der hat sich bereits oftmals als unangenehmer Kontrahent erwiesen. Beim Tabellenführer wird Kapitän Michael Horst wegen der fünften gelben Karte fehlen. „Ich hoffe, dass die Mannschaft die Konzentration in den letzten drei Partien hochhält“, wünscht sich Diederich.

Eintracht Northeim II - Sparta Göttingen (So. 14 Uhr). Innerhalb von vier Tagen bestreiten die Northeimer das zweite Heimspiel. Obwohl sich die Eintracht-Kicker gegen Petershütte mit einem 2:2 begnügen mussten, sah Co-Trainer Patric Ziegler spielerische Fortschritte. „Das war vielversprechend. Wir sind auf einem guten Weg.“ Ziegler selbst muss sich nach einem Bänderriss vorerst mit der Zuschauerrolle begnügen. Sparta war am Mittwoch spielfrei, weil es dem Verein gelungen war, die Pokalpartie gegen Lenglern wegen vermeintlicher Platzprobleme verlegen zu lassen.

SG Denkershausen - Bovender SV (So. 14 Uhr). Im Fußball ist vieles möglich. Allerdings müsste schon viel schief gehen, wenn Denkershausen noch etwas mit dem Abstieg zu tun bekommt. Der dritte Platz überrascht positiv, ist jedoch aufgrund der starken Ergebnisse natürlich auch kein Zufallsprodukt. „Wir müssen aber weiter hart arbeiten und dürfen uns nicht auf den Erfolgen ausruhen“, sagt SG-Trainer Marcel Braun. Bovenden kam am Reformationstag nur zu einem 3:3 bei Dostluk Spor Osterode. Das allerdings nach 0:3-Rückstand.

SV Groß Ellershausen/H. - FC Sülbeck/Immensen (So. 14 Uhr). Nach dem Pokalaus gegen Göttingen 05 können sich die Sülbecker auf die Punktrunde konzentrieren. „Das Pokalspiel hätten wir nicht verlieren müssen. Aber wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen“, bedauert FC-Betreuer Helmut Rabbe. Immerhin bestätigte die spielerische Leistung den Aufwärtstrend. In den drei Partien bis zur Winterpause wollen die Schnepel-Schützlinge mit ein paar Punkten den Mittelfeldplatz festigen. Groß Ellershausen gewann zuletzt das Kellerduell gegen Gimte 4:2.

SVG Einbeck - Tuspo Petershütte(So. 14 Uhr). Als 13. stehen die Einbecker derzeit über dem Strich. Mit dieser Platzierung wäre man am Saisonende zufrieden. Der Weg dahin ist aber noch lang. Dass die Truppe bereit ist, die Herausforderung anzunehmen, stellte sie beim 1:0-Sieg in Bilshausen unter Beweis. Trainer Schulz: „Wir müssen jeden Zweikampf annehmen und uns in das Spiel hineinkämpfen.“ (osx)