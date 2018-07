Bovender SV hofft auf einstelligen Tabellenplatz

Göttingen. Sogar zum Trainingsauftakt des Fußball-Bezirksligisten Bovender SV stand Gerlinde in der Verkaufsbude. So sind sie in Bovenden, eben unglaublich familiär, zuvorkommend, es hätten ja auch Interessierte da sein können. So aber verlief die Vorstellung der Mannschaft mit Foto- und Pressetermin fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab.

Einstellig solle am Saisonende der Tabellenplatz sein, so Thomas Rusch, der diese Mannschaft mit dem zurzeit urlaubenden Gerd Müller trainiert. „Es wird sicherlich schwieriger als in der vergangenen Saison, da es starke Aufsteiger gibt, aber ich habe vollstes Vertrauen in dieses Team“, betont Rusch und weiter: „Es hängt natürlich auch mit dem Start ab, wobei wir einen schweren Auftakt haben.“ Am 5. August geht es für den BSV mit dem Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger FC Grone.

Von den Neuzugängen verspricht sic h der BSV-Coach Einiges. „Wir sind, denke ich, sicherlich in der kommenden Saison personell stärker aufgestellt“, sagt Rusch. Mit Mathis Gleitze habe der Verein einen Spieler geholt, der sicherlich in der Stamm-Elf aufgrund seiner Erfahrung in der Defensive stehen wird. „Mathis wird uns verbessern. Die Nachwuchsspieler sind aber ausbaufähig, mit Hagen Bauermeister und Oliver Pomper haben wir richtig gute Leute verpflichtet.“

Rusch schätzt die familiäre Atmosphäre und auch die vielen Freundschaften unter den Spielern, was den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zweifellos befördere. Hofft Rusch auf einen einstelligen Tabellenplatz, so sieht er Sparta Göttingen als den Titelfavoriten. „Man darf aber auch solche Teams wie Bergdörfer, Nörten, Sülbeck und Grone nicht unterschätzen“, so Rusch.

Homogen in die neue Saison

Einer der Arrivierten ist zweifellos Timo Hichert. Er führt jetzt das vierte Jahr in Folge die Bovender an. Gegenüber der vergangenen Saison sieht er mit Blick auf die kommende Saison wenig Unterschiede: „Wir haben die Spieler, die den Kern der Mannschaft gebildet haben, halten können und uns punktuell verstärkt.“ Das Team geht so als sehr homogen in die neue Spielzeit. Die Vorbereitung sei sehr intensiv gewesen und bei diesem großen Kader von über 30 Spielern sei der Konkurrenzkampf naturgemäß hoch.

Dem Spielerrat gehören neben Hichert noch die Brüder Mathis und Luca Gleitze, Julien Renno und Robert Hahne an. (gsd)