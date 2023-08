Interview zum Saisonstart: Matthias Weise will nicht erneut hinterherlaufen

Von: Per Schröter

Hoch zum Kopfball: Benjamin Heritz (rechts) taucht hier gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Während der Vorbereitung besetzte er aber auch oft einen Platz in der Werrataler Verteidigung. © Per Schröter

Fußball-Bezirksligist SG Werratal startet am Sonntag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Grone in die neue Saison. Wir sprachen im Vorfeld mit Trainer Matthias Weise über die Vorbereitung, die Liga, seine Erwartungen und Ziele.

Herr Weise, vor zwei Wochen gab es für Ihr Team im Bezirkspokal trotz guter Leistung eine klare 1:5-Niederlage gegen Landesligist SSV Nörten-Hardenberg. Was haben Sie aus dem Spiel mitgenommen?

„Vor allem die erfreuliche Feststellung, dass die Jungs trotz der steinigen Vorbereitung schon relativ fit sind. Und dass man im Bedarfsfall bedenkenlos auch einige Spieler aus der A-Jugend einsetzen kann.“

Also ein gutes Omen für den Saisonstart?

„Im Prinzip ja. Allerdings muss man jetzt abwarten, wie die Spieler am vergangenen Wochenende die Hedemündener Kirmes verkraftet haben (lacht). Am Dienstag haben wir jedenfalls sehr dosiert trainiert.“

Die Kirmes war auch der Grund, warum die SG zum Saisonauftakt spielfrei war. Gab es für Sie am ersten Spieltag Überraschungen?

„Da gab es für mich sogar zwei! Da war zum einen der 2:0-Erfolg von Aufsteiger SC Göttingen 05 II gegen Titelaspirant Sülbeck/Immensen und die klare 1:3-Niederlage des RSV Göttingen bei der SG Bergdörfer. Bei den anderen Begegnungen waren die Ergebnisse so oder ähnlich zu erwarten.“

Das Spiel Ihres Sonntagsgegners FC Grone wurde nach einer Halbzeit wegen Unwetters abgebrochen…

„Ich war dort und habe es mir angeschaut. Und ich habe gesehen, dass Grone eine kompakte, gute Mannschaft mit einigen sehr erfahrenen Spielern und einer starken Offensivabteilung hat. Einzige Schwachstelle könnte die Hintermannschaft sein. Aber das muss man erst mal abwarten.“

Was erwarten Sie für Sonntag?

„Ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird. Und da sehe ich bei uns nach der Kirmeswoche ehrlich gesagt ein Fragezeichen. Ich hoffe, dass die Jungs sich daran erinnern, wie es in der letzten Saison war, als wir den Saisonstart verschlafen haben. Das darf uns nicht wieder passieren!“

Wie sieht es denn personell aus?

„Es könnte besser sein! Die langzeitverletzten Frederik Köhler und Dominik Rudolph fallen auf unbestimmte Zeit aus und André Thüne plagt sich noch mit einer Hüftbeuger-Verletzung herum. Neuzugang Lasse Blank ist im Urlaub. Und Lucas Gutheil, Sami Dal und Marc Glatter sind angeschlagen, sodass hinter ihren Einsätzen Fragezeichen stehen.“

Wer sind denn in dieser Saison für Sie die Titelaspiranten?

„Wie schon gesagt: der FC Sülbeck/Immensen, der in meinen Augen über den stärksten Kader verfügt und sich noch mal gut verstärkt hat, sowie Vizemeister TuSpo Petershütte. Geheimfavoriten sind für mich aber auch der FC Gleichen und der RSV Göttingen.“

Und was sind Ihre eigenen Saisonziele?

„Besser als letztes Jahr abschneiden und damit ein Platz unter den ersten Acht. Wenn wir aber von größeren Verletzungssorgen verschont bleiben, können wir jedem gefährlich werden. Wichtig ist, dass wir gut aus den Startlöchern kommen und nicht wie in der Vorsaison von Beginn an hinterherlaufen.“ (Manuel Brandenstein)