Packung für SG Werratal zum Saisonende

Von: Per Schröter

Einziger Lichtblick: Lucas Gutheil traf bei der Werrataler 1:7-Klatsche beim FC Gleichen zum zwischenzeitlichen 1:6. © Per Schröter

Mit der schlechtesten Saisonleistung und einer auch in der Höhe völlig verdienten 1:7 (0:5)-Niederlagen beim FC Gleichen haben sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal aus der Spielzeit 2022/23 verabschiedet.

Bremke – „Wenn du dem Gegner 90 Minuten lang nur Geleitschutz gibst, anstatt die Zweikämpfe anzunehmen, dann kommt bei solchen Bedingungen und auf einem solch kleinen Platz eine solche Niederlage dabei heraus“, war Trainer Matthias Weise fassungslos über den mangelnden Einsatzwillen seiner Spieler. Diese hatten dem Abschlusstabellen-Dritten, der schon das Hinspiel in Hedemünden unmittelbar vor der Winterpause mit 2:1 für sich entschieden hatte, vor allem im ersten Durchgang überhaupt nichts entgegenzusetzen. Während die Werrataler Angriffe allesamt im Nichts verpufften, durften die Gleichener in der gegnerischen Hälfte nahezu nach Belieben schalten und walten und lagen nach einer Viertelstunde und Treffern von Tim Kudwien (nach langem Ball in die Schnittstelle aus kurzer Distanz/12.) und Can Niko Erden (unhaltbar aus 20 Metern) schon mit 2:0 vorne. Nach drei weiteren Toren, von denen vor allem das 4:0 klar auf die Kappe von Torwart Fabian Rippe ging, war die Partie zur Pause schon längst entschieden.

Mit der Einwechslung von gleich vier Akteuren (unter anderem hatte Torwart Rippe selbst um seine Auswechslung gebeten) kam mit dem Wiederanpfiff etwas frischer Wind in das Werrataler Spiel. Die erste echte Chance vergab Lucas Gutheil, als er allein aufs Tor zugehen am Schlussmann Djuren hängen blieb (47.). Nachdem FC-Routinier Björn Denecke kurz danach mit seinem 20. Saisontor das Ergebnis auf 6:0 geschraubt hatte, war es erneut Gutheil, der die Werrataler nach sehenswerter Balleroberung aus spitzem Winkel zumindest den Werrataler Ehrentreffererzielte. Zu mehr reichte es an diesem gebrauchten Tag aber nicht. Dabei darf weder die Hitze von rund 30 Grad im Schatten noch die Tatsache, dass es um nichts mehr ging, als Entschuldigung gelten. Das galt schließlich für beide Teams gleichermaßen. (Per Schröter)

SG Werratal: Rippe (46. Schmand) - Schmauch, Alt, Heritz, Guthardt (46. Kraft) - Ring (75. Rohde), Glatter, Hildebrand, Dal (46. Rönnfeldt) - Gutheil, Bock.

Tore: 1:0 Kudwien (12.), 2:0 Erden (14.), 3:0 Kudwien (24.), 4:0 Nkansah (38.), 5:0 Geisler (45.), 6:0 Denecke (49.), 6:1 Gutheil (60.), 7:1 Nimely (88.).