6:1 - Dassel/Sievershausen fegt Petershütte vom Platz

Fuß, Ball und Kopf auf einer Höhe: Denkershausens Kapitän Rafael Sieghan im Kampf um den Ball. Seine SG besiegte Rotenberg 2:1. © Kaja Schirmacher

Die Fußball-Bezirksliga wartete am Sonntag mit mehreren Überraschungen auf: So unter anderem mit Dassels unerwartetem 6:1-Sieg über TuSpo Petershütte oder mit Einbecks torlosem Remis beim Tabellenführer Bovenden.

Northeim - Die SG Denkershausen/L. mühte sich gegen den SV Rotenberg zum knappen 2:1-Sieg. Mit dem identischen Ergebnis unterlag der FC Sülbeck/I. beim FC Gleichen, der damit seinen zweiten Tabellenplatz zurückeroberte.

SG Denkershausen/L. - SV Rotenberg 2:1 (0:1). „Es war das erwartet intensive Spiel“, bewertete SG-Coach Marcel Braun die 90 Minuten in der Teicharena als kampfbetont. Am Ende sei der Sieg aufgrund der mehr und besseren Chancen (63. Luca Macke, 73. Noah Ellies) verdient gewesen, wobei die Gastgeber das Glück hatten, dass Rotenbergs 2:2 in der Nachspielzeit wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. - Tore: 0:1 Tenchella (33.), 1:1 Luca Macke (49.), 2:1 Sieghan (58.).

FC Gleichen - FC Sülbeck/Immensen 2:1 (0:1). „Hier war mehr für uns drin“, befand Gästetrainer Markus Schnepel nach dem Abpfiff. Aber seine Mannschaft habe zu viele gute Chancen liegen gelassen. Gleichermaßen unzufrieden waren beide Seiten mit dem Unparteiischen, der zu viel Hektik in die Partie gebracht habe. - Tore: 0:1 Behrens (14.), 1:1 Wüstefeld (55./FE), 2:1 Denecke (89.).

SG Dassel/S. - TuSpo Petershütte 6:1 (3:0). Die SG Dassel/Sievershausen bleibt das Team der Stunde: Der - zumal in dieser Höhe - unerwartete Sieg über den als Tabellenzweiter angereisten TuSpo Petershütte baute die Dasseler Serie von nicht verlorenen Spielen auf fünf aus: drei Siege und zwei Remisspiele (14:7 Tore). „Wir haben den Schwung aus dem Spiel in Sülbeck auch gegen Petershütte mitnehmen können“, erklärte SG-Trainer Kevin Mundt den aus Dasseler Sicht hervorragenden Spielverlauf.

Zudem sei Petershütte nicht ganz so stark aufgetreten, wie man das eigentlich erwartet hatte. Und dem Publikum sind Zaubertore geboten worden: Unter anderem Erbeks 22m-Schuss in den Winkel zum 4:0 und Schmidts 6:0, bei dem er das Leder aus 26 Metern unter die Latte wuchtete. - Tore: 1:0 Heinze (4.), 2:0 Menke (7.), 3:0 Heinze (35./FE nach Foul an Schoppe), 4:0 Erbek (72.), 5:0 Erbek (80./FE im Nachschuss nach Foul an Bindewald), 6:0 Schmidt (85.), 6:1 Killig (90.).

(Edzard Korte)