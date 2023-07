Acht Neuzugänge, acht Abgänge: Die SG Denkershausen/L. bastelt fleißig am Kader

Bezirksliga: Sonntag erstes Testspiel

+ © SG Denkershausen Die Trainer mit ihren Neuen: (hinten von links) Robin Bilbeber, Ioannis Zachos, Mohammed Omayrat, Joel Hain, Marcel Braun, (vorn) Timo Beihse, Eike Schwarz und Adrian Wiese. Es fehlen Jan Albrecht und Tjark Seraphin. © SG Denkershausen

Kontinuität wird groß geschrieben bei Fußball-Bezirksligist SG Denkershausen/L.. Das merkte man in den vergangenen Jahren auch stets daran, dass es nur selten größere Veränderungen im Kader gab.

Denkershausen – Doch als das Trainerduo Robin Bilbeber/Marcel Braun jetzt zum Vorbereitungsstart für die Saison 23/24 in die Teicharena bat, waren sechs (der insgesamt sogar acht) Neuzugänge am Start. Demgegenüber stehen acht Abgänge. Das kann man getrost einen Umbruch nennen.

„Zum ersten Mal haben wir mehr als ein oder zwei neue Gesichter im Kader, die es zu integrieren gilt. Das ist auch für uns eine spannende Aufgabe“, sagen Braun und Bilbeber, die trotz der zahlreichen personellen Veränderungen optimistisch sind, den Klassenerhalt erneut erreichen zu können. Die vergangene Serie beendeten die Blau-Weißen auf dem neunten Platz.

Schwer wiegt der Abgang von Luca Macke nach Sülbeck, der mit 15 Treffern erfolgreichster Torschütze der SG war. Auch Stammkeeper Torben Nickel (zum nordhessischen TSV Heiligenrode) muss ersetzt werden. Den Platz zwischen den Pfosten wird ab sofort Eike Schwarz einnehmen, der zuletzt das Trikot von Eintracht Northeim trug. Offensiv setzen die Denkershäuser auf die Qualitäten von Rückkehrer Ioannis Zachos, der aus der eigenen Jugend stammt, in den vergangenen Jahren aber für Sparta Göttingen auflief. Aus der eigenen 2. Mannschaft rückt Kapitän Timo Beihse in den Bezirksligakader auf. Er soll seine Kopfball- und Zweikampfstärke auf den Platz bringen.

Am Sonntag (15 Uhr) steigt in Seeburg das erste Testspiel. Am Samstag, 15. Juli, kommt der FC Auetal in die Teicharena (13.30 Uhr). Am Mittwoch, 19. Juli, bestreitet die SG ab 19 Uhr ein Freundschaftsspiel bei Landesligist Eintracht Northeim.

Zugänge: Ioannis Zachos (Sparta Göttingen), Adrian Wiese (SV Bilshausen), Eike Schwarz (Eintracht Northeim), Joel Hain (SG Hollenstedt/Stöckheim), Mohammed Omayrat (VfR Dostluk Osterode), Jan Albrecht (SV Höckelheim), Timo Beihse (eigene 2. Herren), Tjark Seraphin (eigene A-Jugend)

Abgänge: Luca Macke (FC Sülbeck/Immensen), Torben Nickel (TSV Heiligenrode), Severin Kehr (TSV Sudheim), Andreas Lattner (beruflich nach Hannover), Leon Macke (FC Ahlshausen/Opperhausen), Niklas Wassmann (FC Lindau), Niklas Mönnig, Marcel Husemann (beide FSG Leinetal)

(Marco Washausen)