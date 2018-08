Denkershausen gegen Nörten! Ein Saisonstart wie gemalt

Kann die SG Denkershausen den SSV Nörten-Hardenberg zu Fall bringen? Zum Auftakt in die neue Bezirksligasaison gastiert der SSV mit Lucas Duymelinck, hier in einem Vorbereitungsspiel gegen Weende, beim Kreismeister.

Northeim. Einen besseren Start in die Fußball-Bezirksliga als mit dem Derby gegen den SSV Nörten-Hardenberg kann es für Aufsteiger SG Denkershausen eigentlich kaum geben. Der Anpfiff zwischen Blau-Weiß und Schwarz-Gelb erfolgt am Samstag um 16 Uhr, wobei die Gastgeber auf eine große Zuschauerkulisse hoffen dürfen.

Dieses Derby gab es bereits beim Saisonauftakt 2014/15: Neuling Denkershausen lag am 24. August 2014 zur Pause mit 3:1 vorn, musste am Ende den Nörtenern aber doch noch einen schmeichelhaften 5:4-Erfolg überlassen. Die Revanche mit dem 1:0-Sieg in Nörten am 7. Juni 2015 half der SG nicht mehr, denn der Abstieg war damals bereits besiegelt.

Einige der damaligen Protagonisten sind auch jetzt wieder dabei. Der heute im Nörtener Trainerteam aktive Benjamin Wendt stand bei Denkershausen im Tor und spielte damit ebenso für beide Vereine wie SSV-Keeper Dominik Hillemann. „Die Teams verändern sich in den Jahren, aber einige Spieler aus dieser Zeit kenne ich natürlich noch. Obwohl wir uns ganz normal vorbereiten, hat so ein Derby seinen eigenen Reiz. Wir wollen mit einem Sieg starten. Da sind wir in der Pflicht, weil wir die Generalprobe im Pokal gegen die SVG Göttingen versemmelt haben. Das müssen wir gerade defensiv am Samstag besser machen“, sagt er.

Mit Neuzugang Dennis Ippensen, Tarek Omayrat, Marcel Dehne und Andreas Lattner haben vier SG-Akteure eine Nörtener Vergangenheit, von denen Dehne und Lattner aus privaten Gründen das Derby verpassen. Neben dem langfristig ausfallenden Marcel Kehr steht auch Kapitän Christoph Götzel nicht zur Verfügung. „In diesem Fall müssen sich die anderen Spieler bewähren. Ein Punkt gegen Nörten wäre ein guter Einstand für uns“, sagt SG-Trainer Robin Bilbeber.

Sein Gegenüber Jan Diederich hat klare Vorstellungen. „Nach unseren guten Vorbereitungspartien ist es im Pokal nicht gut gelaufen. Da müssen wir in Denkershausen ein anderes Gesicht zeigen. Ich denke, das wird die Mannschaft auch umsetzen. Wir wollen positiv in die neue Serie starten.“ Aus privaten Gründen fehlen Michael Horst und Angelo Siebert. (osx)