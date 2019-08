Denkershausen lässt Bovenden abblitzen

Foul! Die Bovender Oliver Pomper (vorn) u nd Linus Szagun bringen den Denkershäuser Andreas Lattner gemeinschaftlich zu Fall.

Northeim – Mit einem 2:0-Sieg gegen den Bovender SV ist die SG Denkershausen/L. am Sonntag erfolgreich in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga gestartet. Dagegen kassierte der FC Sülbeck/Immensen eine 1:3-Heimniederlage gegen die SG Bergdörfer. Neuling SG Dassel/Sievershausen verlor die Auftaktpartie beim SCW Göttingen mit 2:3.

SG Denkershausen/L. - Bovender SV 2:0 (0:0). Die Anstrengungen der Vorbereitungszeit haben sich für die Denkershäuser Kicker ausgezahlt. „In einer Begegnung zweier Mannschaften auf Augenhöhe haben wir verdient gewonnen“, analysierte SG-Trainer Robin Bilbeber die 90 Minuten treffend. Für die Hausherren zahlte sich besonders aus, dass sie Geduld bewiesen und damit den Bovender Offensivaktionen sichtlich den Schwung nahmen. Zudem war SG-Spielertrainer Marcel Braun bis zu seiner Auswechslung im Abwehrzentrum der Denkershäuser ein ruhender Pol und zugleich Ausgangspunkt eigener Konter. Nach einer Stunde wurden die Bemühungen der Denkershäuser mit dem Führungstreffer belohnt und damit die Weichen zum Sieg gestellt. Bes. Vork.: Rot für Hain (Bovenden/87.). - Tore: 1:0 M. Kehr (63.), 2:0 Hildebrandt (82.).

SG:Odparlik - Balewski, Bikic, M. Braun (38. Hildebrandt), Lattner - Sieghan, S. Kehr, Kremer (81. Möhlheinrich), M. Kehr (90.+2 Müller) - Ellies, Turgay.

FC Sülbeck/I. - SG Bergdörfer 1:3 (0:2). So hatte sich FC-Trainer Markus Schnepel mit seiner Mannschaft den Auftakt nicht vorgestellt. Dementsprechend war auch die Miene des Sülbecker Coaches. Schließlich führten individuelle Fehler bereits nach 13 Minuten zu einem 0:2-Rückstand. „Es haben bei uns die Bissigkeit und der Ehrgeiz gefehlt. So hat Bergdörfer verdient gewonnen“, gab FC-Betreuer Helmut Rabbe ehrlicherweise zu. Auch das Fehlen von Kevin Mund war keine Entschuldigung. Zu allem Überfluss schied Patrick Sieghan (19.) mit einer Zerrung aus. - Tore: 0:1 Müller (4.), 0:2 Eckermann (13.), 1:2 Behrens (51.), 1:3 Ringling (81.).

SCW Göttingen - SG Dassel/S. 3:2 (1:0). „Die Erfahrung hat sich letztlich für Weende ausgezahlt. Aber dafür, dass wir fast 60 Minuten in Unterzahl spielen mussten, war das achtbar“, so das Fazit von SG-Stürmer Andre Wedekind. Für Rene Pressentin war die erste Partie nach 37 Minuten mit Rot beendet. - Tore: 1:0 Bussmann (18.), 2:0 Starke (47.), 2:1 Wedekind (52.), 2:2 Heinze (64.), 3:2 Starke (72.).

Eintracht Northeim II startet am Mittwoch in die neue Saison. Um 19 Uhr wird in Hedemünden die Partie bei Aufsteiger SG Werratal angepfiffen. osx