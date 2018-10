Denkershausen siegt weiter - 2:1 bei Eintracht Northeim II

Aufsteiger festigt Tabellenplatz drei

+ © Ottmar Schirmacher Tor! Rafael Sieghans (rechts) abgefälschter Schuss hat kurz zuvor das 2:0 für die SG besorgt. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Aufsteiger SG Denkershausen/L. mausert sich in der Fußball-Bezirksliga immer mehr zur Überraschungsmannschaft Nummer eins. Drei Tage nach dem 2:0-Derbysieg in Sülbeck ließ sich das Team auch am Mittwochnachmittag im nächsten Kreisduell nicht die Butter vom Brot nehmen. Dieses Mal gewann der Tabellendritte im Gustav-Wegner-Stadion mit 2:1 (1:0) gegen den FC Eintracht Northeim II.