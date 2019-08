Denkershausen und Sülbeck starten mit Heimspielen in die neue Saison

Der FC Sülbeck/Immensen , hier beim Derby in Nörten in der vergangenen Serie, zählt für viele zum engen Kreis der Titelanwärter in der Bezirksliga.

Punktspielauftakt am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga: Die SG Denkershausen/L. (gegen Bovenden) und der FC Sülbeck/Immensen (gegen Bergdörfer) beginnen vor heimischer Kulisse. Aufsteiger SG Dassel/Sievershausen steht bei Landesliga-Absteiger SCW Göttingen vor seiner Feuertaufe.

Das zum ersten Spieltag gehörende Derby zwischen dem SSV Nörten-Hardenberg und Eintracht Northeim II wurde für Mittwoch, 21. August, angesetzt.

SG Denkershausen - Bovender SV (So. 15 Uhr). Der Pokalwettbewerb hat sich für Denkershausen bereits erledigt. „Ich wäre schon gern eine Runde weitergekommen“, bedauert Trainer Robin Bilbeber. Mit der Meisterschaftsrunde wird es jetzt aber ernst, gilt es doch, möglichst frühzeitig Punkte einzusammeln. Da steht sein Team zum Auftakt gegen Bovenden vor einer schweren Aufgabe.

„Hinter uns liegt eine lange Vorbereitung, in der wir hart gearbeitet haben. Die spielerische Leistung in Bilshausen war in Ordnung. Doch es fehlten einfach die Tore. Ich sehe uns allerdings gut aufgestellt. Wir freuen uns darauf, dass es endlich wieder losgeht und wir hoffen natürlich, mit einem Sieg starten zu können“, sagt Bilbeber. Bis auf kleinere Blessuren bei einigen Akteuren ist der Kader bisher von Verletzungen verschont geblieben.

FC Sülbeck/Immensen - SG Bergdörfer(So. 15 Uhr). Am Schlussspieltag der vergangenen Serie feierte Bergdörfer mit dem 5:1-Sieg in Sülbeck den Titelgewinn. Der Aufstieg blieb der Truppe jedoch verwehrt. Jetzt kommen die Eichsfelder zum Auftakt zurück an diese Stätte, allerdings mit der peinlichen 1:5-Pokalschlappe bei Kreisligist Rehbachtal im Gepäck. „Da weiß man nicht so richtig, wie man das einschätzen soll. Aber wir wollen zu Hause unser Spiel machen und mit einem Dreier in die Saison starten“, sagt Trainer Markus Schnepel. Personell hat er alle Optionen, denn bis auf den länger ausfallenden Heisig stehen alle Akteure zur Verfügung. Von allen Trainerkollegen würde Schnepel sicher beneidet werden, der im Pokal in Bovenden mit Florian Papenberg, Statz, Salfeld, Hartmann und Kevin Grobecker hochkarätige Spieler auf der Bank sitzen hatte.

SCW Göttingen - SG Dassel/Sievershausen (So. 15 Uhr). Auf dem Sportgelände am Weender Freibad bestreitet Aufsteiger Dassel die ersten 90 Spielminuten auf Bezirksebene. Wer schießt das erste SG-Tor in der Bezirksliga? Heiße Kandidaten sind Maik Heinze (28 Treffer) und Andre Wedekind, der mit 48 Buden erfolgreichste Schütze der abgelaufenen Kreisligasaison. Diese Frage stellt sich Trainer Carsten Dankert nicht. Viel mehr zählt für ihn, dass seine Mannschaft konzentriert bei der Sache ist. „Das wird ein ganz schweres Spiel. Wir müssen hellwach sein.“ osx