Denkershausen will Aufstiegskandidat Petershütte ärgern

Kampf um den Klassenerhalt: In der Fußball-Bezirksliga stehen einige Schicksalsspiele an. Unter anderem für die Einbecker könnte es eng werden. Sie stehen gegen Lenglern unter Erfolgsdruck.

SG Bergdörfer - Eintracht Northeim II (Hinspiel 0:2/Fr. 19 Uhr). „Die Mannschaft spielt bislang eine klasse Rückrunde und hat richtig Bock, das gegen Bergdörfer fortzusetzen“, sagt Co-Trainer Jan-Patric Ziegler. Immerhin stehen aus den zurückliegenden fünf Partien vier Siege und ein Unentschieden zu Buche. Das gelang dank einer zuletzt starken Defensive. In Fuhrbach stehen mit Maurice Weinhardt und Erik Köhler (Sperre) zwei Offensivkräfte nicht zur Verfügung.

SG Denkershausen - Tuspo Petershütte (0:3/So. 15 Uhr). 0:4 gegen Bergdörfer, 1:8 in Bovenden: Die jüngsten Spiele liefen nicht unbedingt nach den Wünschen der SG. Gegen die aktuell von Sieg zu Sieg eilenden Gäste (zuletzt 6:0 am Mittwoch gegen Grone) wollen die Denkershäuser die dritte Niederlage am Stück verhindern. „Das wird schwer. Petershütte hat einen guten Lauf“, sagt Spielertrainer Marcel Braun. Nur Zuschauer sind die gesperrten Turgay und Götzel.

Tuspo Weser Gimte - SSV Nörten-Hardenberg (0:0/So. 15 Uhr). Im Rückblick fällt auf, dass der Abwärtstrend des SSV bereits mit dem Heim-0:0 gegen die abstiegsbedrohten Gimter im letzten Spiel des Jahres 2018 eingeleitet wurde. Die einsetzende Personalmisere bescherte den Nörtenern in der Folge einige negative Ergebnisse. „Wir schauen nach vorn. Für die nächsten Jahre müssten wir unsere Pechsträhne hinter uns haben. Jetzt gilt es, Selbstvertrauen zurückzugewinnen und die Serie zu einem guten Ende zu bringen“, sagt Trainer Jan Diederich. In Gimte hat Trainer Mathias Weise sein Amt zur Verfügung gestellt. Nach verbüßter Sperre sind Duymelinck und Grube wieder dabei.

SV Bilshausen - FC Sülbeck/Immensen (2:3/So. 15 Uhr). Das Restprogramm wickeln die Sülbecker mit dem Buchstaben B ab: Bilshausen, Bovenden und Bergdörfer. Wieder zur Mannschaft stößt Jonas Wielert. Mit einem Sieg könnte der FC seinen dritten Platz verteidigen.

SVG Einbeck - SG Lenglern (2:2/So. 15 Uhr). In den zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen entscheidet sich das Schicksal für die Einbecker. Während der SVG (19 Punkte) nur ein Sieg hilft, scheinen die Gäste (27) in Sicherheit. „Es ist eng für uns, aber wir haben noch alles in den eigenen Händen“, sagt Trainer Rüdiger Schulz. osx