Der Tabellenführer kommt in die Teicharena: Die SG Denkershausen/L. erwartet Osterode

Szene vom vergangenen Spieltag gegen Hainberg. Diesen Sonntag muss Sudheim nach Breitenberg. © Kaja Schirmacher

Drei Spieltage sind absolviert in der Fußball-Bezirksliga. Und dass nach diesen 270 Minuten Aufsteiger TSV Sudheim als Zehnter aktuell der bestplatzierte heimische Verein ist, war vorher ganz sicher nicht zu erwarten.

Northeim – Die Sudheimer sind es auch, die an diesem Wochenende als einzige Mannschaft auswärts ran müssen. Das übrige Trio darf daheim ran und hofft, trotz starker Gegnerschaft auf zählbaren Erfolg.

SG Bergdörfer - TSV Sudheim (So. 15 Uhr). Etwas verärgert über den Auftritt seiner Mannschaft bei der 1:4-Niederlage im Bezirkspokal am Mittwochabend gegen die SVG Göttingen war Trainer Benjamin Statz. „Wir haben speziell in der ersten Halbzeit zu ängstlich gegen die Göttinger agiert“, monierte er. Das darf sich gegen die Eichsfelder auf dem Platz in Breitenberg keinesfalls wiederholen, wenn man von dort etwas mitbringen möchte. Erst im Abschlusstraining wird sich entscheiden, wer von den zahlreichen angeschlagenen Spielern im TSV-Lager die Fahrt ins Eichsfeld mit antreten kann.

FC Sülbeck/Immensen - SC Hainberg (So. 15 Uhr). Nicht einmal die größten Pessimisten dürften einen derart schlechten Saisonstart mit drei Punktspielniederlagen in Serie prophezeit haben. Lediglich zwei erzielte Treffer stehen zu Buche. Gegen den Landesligaabsteiger aus Hainberg muss ein Sieg her, damit nicht schon zu Beginn der Saison der Anschluss an die oberen Tabellenränge verloren geht. Für Trainer Markus Schnepel bleibt zu hoffen, dass der 2:1-Pokalsieg gegen Rosdorf gut für das Selbstvertrauen war und die Mannschaft so langsam wieder in die Spur kommt. Eventuell fallen gegen die Hainberger, die mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet sind, die angeschlagenen Patrick Sieghan und Lukas Niesmann aus.

SG Denkershausen/Lagershausen - VfR Dostluk Osterode (So. 15 Uhr). Nach dem 0:5 gegen TuSpo Petershütte empfängt die SG mit dem VfR Dostluk den aktuellen Tabellenführer. Die Gäste starteten mit neun Punkten und 7:1 Toren in die Saison. Das ist durchaus beeindruckend. Für Trainer Marcel Braun allerdings kein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. „Mit der spielerischen Leistung der Mannschaft in den letzten Begegnungen bin ich zufrieden. Lediglich an der Verbesserung der Chancenauswertung müssen wir arbeiten. Sollte uns das gelingen, ist auch gegen Dostluk eine Überraschung möglich.“

Beim Gegner bleibt abzuwarten, ob der in der vergangenen Saison mit 23 Treffern erfolgreichste Torschütze Omar El Zein wieder einsatzfähig ist. Fehlen wird bei der SG der verletzte Noah Ellies.

SG Dassel/Sievershausen - FC Gleichen (So. 15 Uhr). Für Trainer Kevin Mundt zählt am Sonntag nur ein Sieg. Die schlechte Leistung seiner Mannschaft bei der 1:3-Niederlage im letzten Spiel gegen Aufsteiger Rosdorf gilt es vergessen zu machen. Aus den angestrebten sieben Punkten aus den ersten drei Spielen wurde nichts, sodass die Mannschaft in den nächsten Wochen darauf aus sein sollte, dass Versäumte nachzuholen.

(Knut Nolte)