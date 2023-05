Gleich zwei Heimniederlagen für SG Werratal

Von: Per Schröter

Mit allen Mitteln: Doch auch dieser Einsatz von Kai Armbrust (rechts) vor dem Sülbecker Schlussmann brachte keinen Erfolg. © Per Schröter

Nach zuvor zwei Siegen in Folge sind die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal wieder unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden.

Hedemünden – Sowohl gegen den FC Sülbeck/Immensen am Samstag als auch gegen den VfR Dostluk Osterode am Montag setzte es für das Team von Trainer Matthias Weise empfindliche Heimniederlagen.

SG Werratal - FC Sülbeck/Immensen 0:2 (0:1). „Uns hat heute vor allem im Kopf die nötige Frische gefehlt“, befand Weise, für dessen Team es das dritte Spiel innerhalb von nur sechs Tagen war. Nach den überzeugenden Siegen gegen Grone und bei der SG Bergdörfer wollten die Werrataler am Samstag unbedingt nachlegen, um schon an diesem Tag das Punktekonto auf 36 aufzustocken und damit den vorzeitigen Klassenerhalt so gut wie sicher zu machen. Sie trafen allerdings auf einen Gegner, der völlig zu Recht auf dem fünften Tabellenplatz steht und der bereits beim 2:1-Erfolg im Hinspiel beweisen hatte, dass er zu den stärksten der Liga zählt.

Nachdem sich beide Teams in der Anfangsphase abgetastet hatten, sorgte eine Standardsituation für die Gästeführung. Als der ansonsten fehlerfrei spielende SG-Keeper Philip Schmand einen 20m-Freistoß von Marc-Andre Strzalla nur nach vorne abklatschen lassen konnte, war Sören Neumann mit dem Kopf zur Stelle und staubte ab (17.).

Die Weise-Elf tat sich gegen die gut stehende Sülbecker Abwehr schwer, sich überhaupt nennenswerte Chancen herauszuspielen. Mit der Einwechslung von Kai Armbrust und der Umstellung von 4-4-2 auf 4-3-3 wollte Matthias Weise nach dem Seitenwechsel für mehr Druck sorgen, doch der letzte Pass wollte weiterhin nicht seinen Adressaten finden. Während es für die Gastgeber lediglich bei Halbchancen blieb, nutzten der FCer die sich bietenden Räume, fanden aber in Philip Schmand gleich mehrmals ihren Meister. Als Luis Papenberg in der Schlussminute mit einem sehenswerten Heber auf 2:0 erhöhte, war die Messe endgültig gelesen.

SG Werratal: Schmand - Bock (84. Ring), Thüne, Alt, Winter - Rühl (74. Wallner), Hildebrand, Buhre (46. Armbrust), Suslik - Heritz (74. Dal), Glatter.

Tore: 0:1 Neumann (17.), 0:2 Papenberg (90.).

SG Werratal - VfR Dostluk Osterode 1:2 (0:0). Wegen der großen Belastung in der zurückliegenden Woche hatte Trainer Matthias Weise sein Team gleich auf vier Positionen in allen Mannschaftsteilen umgestellt. Für Lukas Bock, Jonas Winter, Marc Glatter und Benjamin Heritz waren Dominik Wallner (Rechtsverteidiger), Sami Dal (rechtes Mittelfeld) sowie die beiden Stürmer Lucas Gutheil und Maximilian Ring in die Startaufstellung gerutscht.

Gegen die gut aufspielenden Osteröder mit ihren beiden Ausnahmespielern Omar El Zein und Zeidan Turgay taten sich die Werrataler dennoch von Beginn an schwer. Einen Fehler in der Rückwärtsbewegung nutzte Turgay schon nach sechs Minuten zur Gästeführung. „Das darf so einfach nicht passieren“, schimpfte Weise, der in den vergangenen Wochen nach eigenem Dafürhalten einfach zu viele solcher Fehler mitansehen musste. „Damit mussten wir dann schon wieder hinterherlaufen“, so der Coach.

Nach einer knappen halben Stunde wurden die Bemühungen seiner Mannschaft aber belohnt, als Sami Dal nach einem Angriff über die rechte Seite in den Strafraum eindrang, vom Torwart gelegt wurde und Timon Alt den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1 verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel hatte Maximilian Ring sogar die Riesenchance, sein Team in Führung zu bringen. Nach Ablage seines Sturmpartners Lucas Gutheil, der es vielleicht lieber selbst versucht hätte, scheiterte Ring jedoch aus acht Metern am glänzend reagierenden VfR-Keeper Dominik Schönberger. Und dann kam, was kommen musste: Nach sehenswerter Vorarbeit von Omar El Zeyn war der eingewechselte Lukas Bode zur Stelle und versetzte den Gastgebern eine Viertelstunde vor Schluss den Todesstoß.

SG Werratal: Schmand - Wallner, Thüne, Alt, Rühl (70. Heritz) - Dal (53. Glatter), Hildebrand, Buhre, Suslik - Gutheil (70. Armbrust), Ring (70. Winter).

Tore: 0:1 Turgay (6.), 1:1 Alt (27./FE), 1:2 Bode (74.). (Per Schröter)