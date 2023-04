Doppelter Auswärtseinsatz: Denkershausen muss nach Osterode und Eisdorf

Bezirksliga: Sülbeck/Immensen tritt bei SG Werratal an

+ © Kaja Schirmacher Mit 2:1 setzten sich Dennis Behrens (blaues Trikot) und sein FC Sülbeck/Immensen im Hinspiel gegen Werratal durch. Samstag geht es nach Hedemünden. © Kaja Schirmacher

Auf die Fußball-Bezirksliga wartet zum Monatswechsel der nächste Doppelspieltag: Von den vier heimischen Teams tritt allerdings nur die SG Denkershausen/L. zwei Mal an.

Samstag

Vor der vermeintlich leichtesten Aufgabe steht die SG Dassel/S., die beim FC Rhüden antritt. Die SG Denkershausen/L. (in Osterode) und der FC Sülbeck/I. (bei der SG Werratal) stehen da schon vor höheren Hürden.

VfR Dostluk Osterode - SG Denkershausen/L. (16 Uhr/Hinspiel: 2:5). Die SG hat aus den letzten fünf Begegnungen ohne Niederlage neun Punkte eingefahren, die ihr etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft haben. „Wir sind augenblicklich in guter Verfassung - stark gegen den Ball und vorn treffen wir wieder“, zieht Trainer Marcel Braun eine positive Zwischenbilanz für die letzten Wochen. Trotzdem reiche das aber noch nicht aus, um sich in Sicherheit zu wiegen. In dieser Liga könne nun mal jeder jeden schlagen. Da brauche es für den Klassenerhalt schon noch Punkte. Osterode ist allerdings kein dankbares Pflaster: Aus zwölf Heimspielen holte der VfR mit acht Siegen und einem Remis 25 Punkte.

SG Werratal - FC Sülbeck/I. (15 Uhr/1:2). Nach der 2:4-Niederlage gegen den RSV Göttingen, bei der dem FC mit Marc Andre Strzalla, Lars Breitenstein und Florian Papenberg drei Leistungsträger fehlten, wollen die Gäste das verlorene Terrain in Hedemünden zurückerobern. Für einen ist es eine besondere Partie: Dennis Behrens, der in der Bezirksliga bei TuSpo Weser Gimte spielte, kennt sich in Hedemünden (dem Gimter Nachbarn) noch bestens aus. „Wir werden eine deutliche Leistungssteigerung benötigen, um dort bestehen zu können.“ Behrens rechnet mit einem kämpferisch eingestellten Gegner, gegen den man die Zweikämpfe annehmen und dagegenhalten müsse. Personell hofft der FC, aus dem Vollen schöpfen zu können.

FC Rhüden - SG Dassel/S. (16 Uhr/2:3). Die Dasseler wollen den Schwung vom 3:2-Sieg beim SV Rotenberg mitnehmen, um beim Vorletzten drei ganz wichtige Zähler einzusammeln. Trainer Kevin Mundt weiß, dass das Leistungsvermögen in der Liga eng beieinander liegt, und er will auch „meine Mannschaft nicht unter Druck setzen“, aber die Partie sei nun mal ein Pflichtsieg, wenn man die Klasse halten wolle.

Montag

FC Eisdorf - SG Denkershausen/L. (15 Uhr/3:2). Beim FC Eisdorf will die SG die Hinrundenscharte auswetzen. Braun mit Blick auf die Doppelansetzung des Wochenendes: „Wir wollen nach Möglichkeit sechs Punkte holen. Wenn es dazu aber nicht reichen sollte, wollen wir wenigsten die drei Zähler aus Eisdorf.“ Das sei auch nötig, weil das Polster noch nicht ausreiche, um es im Kampf um den Klassenerhalt ruhiger angehen zu lassen.

SV Rotenberg - SVG Einbeck (15 Uhr/1:3). „In dieser Liga ist alles möglich“, sagt SVG-Trainer Christoph Adamek mit Blick auf die jüngsten Resultate. Da sei er schon froh, dass ihm in Rhumspringe sein „Sechser“ Stefan Amer Salim nach wochenlangem Ausfall wieder zur Verfügung stehe. (Edzard Korte)