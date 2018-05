05 dreht das Spiel nach der Pause

Fußball-Bezirksliga 4: Bremke bekommt Probleme

+ Kapitäne im Zweikampf: Göttingens Gerbi Kaplan (rechts) gegen Bovendens Timo Hichert. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen waren die Ausbeute des Göttinger Quintetts am Wochenendspieltag der Fußballbezirksliga 4. Sieger waren der Tabellenführer Göttingen 05 (2:1 über den Bovender SV) und die SG Lenglern (5:3 über die SG Werratal im Kellerderby). Das torlose Remis in Nörten half Sparta Göttingen im Kampf um die Meisterschaft auch nicht weiter. Und während die Bovender das 1:2 im Göttinger Maschpark relativ gelassen zur Kenntnis nehmen können, muss der TSV Bremke nach der 1:2-Heimniederlage gegen Seulingen aufpassen, nicht in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden.