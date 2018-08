Der dreifache Ditz! Denkershausen besiegt Einbeck

SG macht aus 1:2-Rückstand einen 4:2-Sieg

+ © Ottmar Schirmacher Ein Ball, drei Köpfe: Der Einbecker Leon Niemann (rechts) gegen die Denkershäuser Christoph Götzel (links) und Dimitri Ditz. © Ottmar Schirmacher

Denkershausen. Kurz an den Derbypunkten schnuppern durften die Bezirksliga-Fußballer der SVG Einbeck am Sonntagnachmittag. Nach zehn Minuten in Halbzeit zwei lagen sie bei der SG Denkershausen mit 2:1 vorn. Doch dann schlug die Stunde von Stürmer Dimitri Ditz, der mit einem Hattrick innerhalb von nicht einmal 15 Minuten die Begegnung zugunsten der Gastgeber zum 4:2 drehte und damit den ersten Heimsieg perfekt machte.