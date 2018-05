Duell der besten Ballermänner

Fußball-Bezirksliga: Gipfel zwischen 05 und Sparta

+ Grzegorz Podolczak

Göttingen. Es ist ohne Zweifel schon das Endspiel um den Titel: Am Samstag (16 Uhr, Maschpark) trifft Göttingen 05 im Bezirksliga-Derby auf Sparta Göttingen und könnte als Spitzenreiter mit dem 20. Saisonsieg im 24. Spiel schon den Titel so gut wie klarmachen – und damit auch den Aufstieg in die Landesliga.