Einbeck geht baden: Northeim II gewinnt Derby mit 6:1

Klare Sache im Duell der Kreisrivalen

+ © Ottmar Schirmacher Tor! Die Northeimer umringen den Torschützen Maximilian Meyer, der kurz zuvor zum zwischenzeitlichen 3:0 getroffen hat. © Ottmar Schirmacher

Northeim. Zu einer überaus einseitigen Angelegenheit ist das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem FC Eintracht Northeim II und der SVG Einbeck geworden. Die Heimelf setzte sich am Sonntagnachmittag im Gustav-Wegner-Stadion mit 6:1 (4:0) durch und bestätigte damit die gute Form eine Woche nach dem 5:2-Sieg in Denkershausen. Die Bierstädter treten derzeit auf der Stelle.